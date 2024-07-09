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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В Башкирии выпал аномальный град

В Башкирии выпал аномальный град

9 июля 2024, 13:19
Фото: Моя Уфа
Жители Башкирии делятся кадрами последствий разгула стихии: от необычного града до затопленных домов и внезапных отключений электричества, сообщают в соцсетях.

В Уфе, на улице Романтиков, жители столкнулись с внезапным отключением электричества после удара молнии. Аварийно-восстановительные работы уже ведутся, но без света люди остались, испытывая неудобства.

Так же в Николаевском сельсовете Белорецкого района разгул стихии привел к еще более серьезным последствиям. Река Арша вышла из берегов, перекрыв дорогу с северной стороны, и отрезав от внешнего мира 10 домов с 29 жителями. В населенном пункте отсутствует связь, сообщают очевидцы.

Фото: Моя Уфа

А в селе Тукаево Аургазинского района, жители проснулись от необычного зрелища: по селу прошел крупный град причудливой формы, напоминающий по форме солнце.

Фото: Моя Уфа

По прогнозам синоптиков, в течение суток местами в Башкирии сохранятся сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра до 21-26м/с, грозы.

— Жителям республики рекомендуется соблюдать меры предосторожности во время непогоды, — напоминают ведомства.
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