В Башкирии выпал аномальный град

Так же в Николаевском сельсовете Белорецкого района разгул стихии привел к еще более серьезным последствиям. Река Арша вышла из берегов, перекрыв дорогу с северной стороны, и отрезав от внешнего мира 10 домов с 29 жителями. В населенном пункте отсутствует связь, сообщают очевидцы.