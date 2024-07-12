В Башкирии эвакуируют детский лагерь

В результате подъема уровня воды в реке, спасатели организовали вывоз детей через брод на вахтовом автобусе, уже успев вывезти 49 человек, включая 46 детей. Однако, на данный момент вывоз приостановлен из-за значительного уровня воды. В лагере остается 44 человека, среди которых 31 ребенок. Известно, что у оставшихся людей имеется достаточное количество еды и питьевой воды, а также отсутствуют угрозы подтопления.