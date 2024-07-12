В Башкирии эвакуируют детский лагерь

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
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Updated Сегодня, 17:00
В результате подъема уровня воды в реке, спасатели организовали вывоз детей через брод на вахтовом автобусе, уже успев вывезти 49 человек, включая 46 детей. Однако, на данный момент вывоз приостановлен из-за значительного уровня воды. В лагере остается 44 человека, среди которых 31 ребенок. Известно, что у оставшихся людей имеется достаточное количество еды и питьевой воды, а также отсутствуют угрозы подтопления.
На место происшествия прибыли спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС с лодками и спасательными жилетами. Всего задействовано 21 человек и 8 единиц техники для проведения операции по эвакуации.
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан создало оперативный штаб для контроля ситуации.