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В Башкирии эвакуируют детский лагерь

В Башкирии эвакуируют детский лагерь

12 июля 2024, 16:58
Фото: МЧС по РБ
В детском оздоровительном центре «Мурадым» в Кугарчинском районе Башкирии пришлось досрочно закрыть смену и эвакуировать детей из-за резкого подъема уровня воды в реке, сообщает МЧС Башкирии.

В результате подъема уровня воды в реке, спасатели организовали вывоз детей через брод на вахтовом автобусе, уже успев вывезти 49 человек, включая 46 детей. Однако, на данный момент вывоз приостановлен из-за значительного уровня воды. В лагере остается 44 человека, среди которых 31 ребенок. Известно, что у оставшихся людей имеется достаточное количество еды и питьевой воды, а также отсутствуют угрозы подтопления.

На место происшествия прибыли спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС с лодками и спасательными жилетами. Всего задействовано 21 человек и 8 единиц техники для проведения операции по эвакуации.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан создало оперативный штаб для контроля ситуации.

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