В Башкирии открыли секрет долголетия

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Забелин подчеркнул, что в Башкирии уделяют большое внимание укреплению сферы здравоохранения, чтобы каждый человек мог наслаждаться активной жизнью как можно дольше. За последние годы в Республике построено 14 современных поликлиник и больниц, а также более 350 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2023 году в строй вступили 4 поликлиники, больница скорой помощи, было закуплено более 4 тысяч единиц оборудования и 185 автомобилей для скорой помощи.
— Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работу, — отметил Забелин.
Но здоровье — это не единственный фактор, влияющий на качество жизни. Как известно, в Республике работает проект «Башкирское долголетие», в рамках которого уже более 690 тысяч человек получили возможность улучшить свой образ жизни.
— Для пожилых людей предоставляются сертификаты на экскурсии по Республике, субсидируются туристические поездки по России и Беларуси. С осени этого года планируется расширить географию проекта в направлении Узбекистана, — заявил Забелин.
В Республике также реализуется проект поощрения пожилых людей, выполнивших нормативы ГТО. В этом году 2250 человек получат сертификат на 10 тысяч рублей для бесплатного посещения спортивных организаций.
— Самое главное — это сохранение интереса к жизни, желание развиваться, общаться и реализовываться несмотря на возраст. Мы готовы помогать в этом, — подчеркнул Забелин.