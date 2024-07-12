В Башкирии открыли секрет долголетия

Забелин подчеркнул, что в Башкирии уделяют большое внимание укреплению сферы здравоохранения, чтобы каждый человек мог наслаждаться активной жизнью как можно дольше. За последние годы в Республике построено 14 современных поликлиник и больниц, а также более 350 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2023 году в строй вступили 4 поликлиники, больница скорой помощи, было закуплено более 4 тысяч единиц оборудования и 185 автомобилей для скорой помощи.