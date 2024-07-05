Более сотни детей сыграли свадьбу в Башкирии

По данным статистики, в 2023 году в Башкортостане официально свой союз заключили 23747 пар. Наибольшее количество браков в республике заключается в возрасте от 20 до 34 лет. Причем для заключения первого брака для мужчин был предпочтительнее возраст 22-28 лет, а для женщин — 20-25 лет.