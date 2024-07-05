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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Более сотни детей сыграли свадьбу в Башкирии

Более сотни детей сыграли свадьбу в Башкирии

5 июля 2024, 11:27
Фото: FreePik
Эксперты представили актуальную статистику ко Дню семьи, любви и верности, сообщает Башкортостат.
Сюжет
Дети

По данным статистики, в 2023 году в Башкортостане официально свой союз заключили 23747 пар. Наибольшее количество браков в республике заключается в возрасте от 20 до 34 лет. Причем для заключения первого брака для мужчин был предпочтительнее возраст 22-28 лет, а для женщин — 20-25 лет.

Однако, в 2023 году 103 невесты и 6 женихов к счастливому моменту бракосочетания еще не достигли совершеннолетия.

— Важно отметить, что вступление в брак — это серьезный шаг, который требует от людей ответственности и готовности к жизненным препятствиям, — считают эксперты.

Средний возраст вступления в первый брак составил 26,5 лет для женщин и 28,9 лет для мужчин. Но, любви все возрасты покорны, так считают 880 женихов и 567 невест в возрасте 60+.

День семьи, любви и верности — праздник семейного счастья, а там, где семья, там и дети. В 2023 году Республике у пар, находившихся в зарегистрированном браке, родилось 29062 младенца (82,1% от общего числа новорожденных): 14954 мальчика и 14108 девочек. И еще 6321 ребенок появился на свет вне брака.

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