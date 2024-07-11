Инвалиды Башкирии получат более ₽52 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Сертификаты на реабилитацию предоставляются инвалидам трудоспособного возраста II и III групп, имеющим хороший реабилитационный потенциал, а также участникам специальной военной операции. Номинал сертификата составляет 52,5 тысяч рублей.
Сообщается, что общий бюджет выделенный на эту цель составляет 90 миллионов рублей. Заявки на получение сертификата необходимо подать до 30 августа по одному из пяти адресов республиканского центра социального обслуживания населения. После получения сертификата инвалиды могут пройти реабилитацию в негосударственных организациях, которые получают субсидии от государства. В настоящее время такие услуги предоставляются 13 организациями в Уфе и одной в Стерлитамаке.
Руководитель ведомства отметила, что с увеличением количества поставщиков реабилитационных услуг больше граждан смогут пройти процедуру реабилитации. Организации, заинтересованные в предоставлении услуг по реабилитации инвалидов, могут подать документы для включения в реестр до 30 декабря.