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Published Сегодня, 13:25

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Updated Сегодня, 13:27

Инвалиды Башкирии получат более ₽52 тысяч рублей

Инвалиды Башкирии получат более ₽52 тысяч рублей

11 июля 2024, 13:25
Фото: 1MI
В Башкирии введены сертификаты на реабилитацию для взрослых инвалидов, которые помогут им пройти социальную, медицинскую и профессиональную реабилитацию, сообщает министерство семьи, труда и соцзащиты населения.

Сертификаты на реабилитацию предоставляются инвалидам трудоспособного возраста II и III групп, имеющим хороший реабилитационный потенциал, а также участникам специальной военной операции. Номинал сертификата составляет 52,5 тысяч рублей.

Сообщается, что общий бюджет выделенный на эту цель составляет 90 миллионов рублей. Заявки на получение сертификата необходимо подать до 30 августа по одному из пяти адресов республиканского центра социального обслуживания населения. После получения сертификата инвалиды могут пройти реабилитацию в негосударственных организациях, которые получают субсидии от государства. В настоящее время такие услуги предоставляются 13 организациями в Уфе и одной в Стерлитамаке.

Руководитель ведомства отметила, что с увеличением количества поставщиков реабилитационных услуг больше граждан смогут пройти процедуру реабилитации. Организации, заинтересованные в предоставлении услуг по реабилитации инвалидов, могут подать документы для включения в реестр до 30 декабря.

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