Инвалиды Башкирии получат более ₽52 тысяч рублей

Сообщается, что общий бюджет выделенный на эту цель составляет 90 миллионов рублей. Заявки на получение сертификата необходимо подать до 30 августа по одному из пяти адресов республиканского центра социального обслуживания населения. После получения сертификата инвалиды могут пройти реабилитацию в негосударственных организациях, которые получают субсидии от государства. В настоящее время такие услуги предоставляются 13 организациями в Уфе и одной в Стерлитамаке.