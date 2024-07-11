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Updated Сегодня, 09:14

Как погибли в шахте горняки из Башкирии

Как погибли в шахте горняки из Башкирии

11 июля 2024, 09:12
Фото: 1MI
Выводы экспертной группы по трагическому происшествию в шахте «Пионер» с рабочими из Башкортостана опубликовали «Известия».

Экспертная группа по уголовному делу по ЧП в шахте «Пионер» пришла к неожиданным для многих выводам. Трагедии избежать было невозможно, так как не существует современных эффективных методик отслеживания грунтовых вод. Именно их прорыв эксперты считают причиной гибели 13 горняков, в том числе — пятерых мужчин из Сибая и Учалов в Башкирии, весной 2024 года на шахте «Пионер» в Амурской области.

Эксперты также пришли к выводу, что шансов на спасение у горняков не было: шахту затопило в считанные минуты. Минимизировать жертвы при таких работах могут только безлюдные технологии добычи полезных ископаемых.

Напомним, ЧП при добыче золота в шахте «Пионер» АО «Покровский рудник» в Амурской области произошло 18 марта 2024 года. Тогда основной причиной блокирования под земле 13 горняков назвали обвал горных пород. Спасательная операция длилась почти две недели. Выживших в шахте найти не удалось. Было возбуждено уголовное дело, арестованы директор и главный инженер «Пионера». Кроме того, под арест отправили двух сотрудников Дальневосточного управления Ростехнадзора.

Что известно о горняках из Башкирии, попавших под завалы в Амурской области
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