Сертификаты на ₽52 500 выдают в Башкирии

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Республиканский центр социального обслуживания населения до 30 августа 2024 года ведет прием документов от жителей Башкирии на выдачу сертификата на медицинское обслуживание. В 2024 году размер его обеспечения установлен в ₽52 500. Расходы по каждому из сертификатов берет на себя бюджет Республики Башкортостан. Это решение было озвучено региональными властями в апреле 2024 года.
Сертификат могут получить льготные категории граждан в Башкирии. Это, в первую очередь, совершеннолетние инвалиды II и III группы, а также участники СВО. Сертификат поможет им получить помощь в медицинской реабилитации в одной из 14 медицинских организаций в Башкирии. Большинство из них расположены в Уфе. Их полный актуальный перечень указан здесь. Реализовать сертификат необходимо в течение двух месяцев с момента получения.
За дополнительной информацией претенденты на сертификаты могут обратиться сюда.