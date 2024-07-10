Сертификаты на ₽52 500 выдают в Башкирии

Сертификат могут получить льготные категории граждан в Башкирии. Это, в первую очередь, совершеннолетние инвалиды II и III группы, а также участники СВО. Сертификат поможет им получить помощь в медицинской реабилитации в одной из 14 медицинских организаций в Башкирии. Большинство из них расположены в Уфе. Их полный актуальный перечень указан здесь. Реализовать сертификат необходимо в течение двух месяцев с момента получения.



За дополнительной информацией претенденты на сертификаты могут обратиться сюда.