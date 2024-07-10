mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Сертификаты на ₽52 500 выдают в Башкирии

Сертификаты на ₽52 500 выдают в Башкирии

10 июля 2024, 07:46
Фото: 1MI
Документ на получение услуг нужно использовать в течение двух месяцев с момента выдачи, сообщает Министерство труда РБ.

Республиканский центр социального обслуживания населения до 30 августа 2024 года ведет прием документов от жителей Башкирии на выдачу сертификата на медицинское обслуживание. В 2024 году размер его обеспечения установлен в ₽52 500. Расходы по каждому из сертификатов берет на себя бюджет Республики Башкортостан. Это решение было озвучено региональными властями в апреле 2024 года.

Сертификат могут получить льготные категории граждан в Башкирии. Это, в первую очередь, совершеннолетние инвалиды II и III группы, а также участники СВО. Сертификат поможет им получить помощь в медицинской реабилитации в одной из 14 медицинских организаций в Башкирии. Большинство из них расположены в Уфе. Их полный актуальный перечень указан здесь. Реализовать сертификат необходимо в течение двух месяцев с момента получения.

За дополнительной информацией претенденты на сертификаты могут обратиться сюда.

Читайте также:
Шесть машин в Уфе испортила непогодаМагазин сгорел в БашкирииПосле взрыва газа в Стерлитамаке его отключат у 1500 человек
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Инвалиды#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Туймазы#СВО#Министерство труда#Республика Башкортостан#Социальное обслуживание#Медицинское обслуживание#Сертификат
Подпишитесь
Мэрия Уфы выдала рецепт от пробок из-за моста в Шакшу
Сегодня, 05:22
В Башкирии мальчика затянуло в шлюз: в сети появились кадры с места происшествия
Сегодня, 06:25
Директора башкирской стройфирмы обвинили в многотысячных махинациях
Сегодня, 06:32
Певица-иноагент из Уфы заплатит ₽200 000 за долги по ЖКХ
Сегодня, 05:38
Климат Уфы станет краснодарским
Сегодня, 04:31
В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона
Вчера, 09:13