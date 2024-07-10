mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Певица-иноагент из Уфы заплатит ₽200 000 за долги по ЖКХ

Певица-иноагент из Уфы заплатит ₽200 000 за долги по ЖКХ

10 июля 2024, 05:38
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Мировой суд в Москве удовлетворил иск к уроженке башкирской столицы Земфире Рамазановой*, гласит сообщение на портале столичных судов общей юрисдикции.

В публикации говорится, что у артистки накопились долги по оплате коммунальных услуг. При этом конкретная сумма не обозначается.

Как утверждает ряд «инсайдерских» Telegram-каналов, речь может идти о более чем ₽200 тысячах. Сама же задолженность могла образоваться при обслуживании некого помещения на 134 «квадрата» на Магистральной улице в Москве. Его Земфира* якобы собиралась сдавать в аренду.

«Не хотела задеть»: певицу из Уфы Земфиру* захейтили после концерта в Казахстане
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказывал о том, что певица столкнулась с волной хейта после мини-тура по Казахстану. Впрочем, многие пользователи соцсетей встали и на защиту артистки.

* — включена Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов

Читайте также:
Моргенштерну* грозит уголовное делоАрт-объект в Уфе хотят украсить творчеством иноагентовВ Уфе решили вернуть Моргенштерна* домой
#Уфа#Суд#Башкортостан#Земфира#Долги#ЖКХ#Коммунальные услуги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Иноагенты
Подпишитесь
Мэрия Уфы выдала рецепт от пробок из-за моста в Шакшу
Сегодня, 05:22
В Башкирии мальчика затянуло в шлюз: в сети появились кадры с места происшествия
Сегодня, 06:25
Директора башкирской стройфирмы обвинили в многотысячных махинациях
Сегодня, 06:32
Климат Уфы станет краснодарским
Сегодня, 04:31
В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона
Вчера, 09:13