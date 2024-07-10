Певица-иноагент из Уфы заплатит ₽200 000 за долги по ЖКХ

Как утверждает ряд «инсайдерских» Telegram-каналов, речь может идти о более чем ₽200 тысячах. Сама же задолженность могла образоваться при обслуживании некого помещения на 134 «квадрата» на Магистральной улице в Москве. Его Земфира* якобы собиралась сдавать в аренду.