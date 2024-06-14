В Уфе решили вернуть Моргенштерна* домой

Бурные споры в соцсетях вызвало среди уфимцев заявление рэпера Моргенштерна*, в котором он порассуждал о призрачной надежде вернуться в родной город. Артист пообещал «не приезжать в Москву», взамен же он просит, чтобы его «просто не трогали». Mkset узнал, что об этом думают жители республики.

Одним из предметов спора стала благотворительная деятельность со стороны рэпера. — Я бы его не пустила, зачем он нужен? Для России что сделал? — вопрошает жительница республики. — За последний месяц закрыл сборы по несколько миллионов рублей больным детям на лечение, — парировала Эльвина А. — Да он на благотворительность отдал денег больше чем все чиновники. Детишкам помогает, — высказался ещё один пользователь. Впрочем, некоторые и здесь смогли увидеть корыстный умысел. — Он своё бабло пожертвовал чтоли? Ваши же деньги, что ему подарили, и вернул! — А до начала СВО сколько он пожертвовал на благотворительность? — Он своё бабло пожертвовал что-ли? Ваши же деньги, что ему выже подарили и вернул! Моргенштерн* возвращается в Уфу и ставит условия Узнать подробнее Не могли комментаторы обойти стороной и сомнительную тематику песен рэпера, с которой в нынешних реалиях у него точно могли бы возникнуть проблемы. — Деньгами откупается!!! Развращает молодежь!!! Смотреть противно и слушать невозможно!!! — экспрессивно выразился житель республики, сопроводив пост множеством восклицательных знаков. — Он наоборот является очень ярким примером нынешней молодёжи, которая прожигает свою жизнь. Он на личном примере вам показал, как не надо делать, каждый сам для себя делает выбор, какой пример с кого брать, — высказал непопулярное мнение уфимец. Другие пользователи решили порассуждать, какое положение бы ждало исполнителя в столице Башкирии. — Пусть приезжает, скоро как раз выборы, — намекнул комментатор. — Будет вторым советником главы РБ по вопросом развития культуры и молодёжной политики. Впрочем, многие никаких остросоциальных вопросов поднимать не стали и просто выразили надежду на возвращение их любимого артиста. — Приезжай, будешь выступать на Кашкадане под фонтаны! — Мы все ждём тебя дома! * — признан иноагентом