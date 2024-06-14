В Уфе решили вернуть Моргенштерна* домой

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Одним из предметов спора стала благотворительная деятельность со стороны рэпера.
— Я бы его не пустила, зачем он нужен? Для России что сделал? — вопрошает жительница республики.
— За последний месяц закрыл сборы по несколько миллионов рублей больным детям на лечение, — парировала Эльвина А.
— Да он на благотворительность отдал денег больше чем все чиновники. Детишкам помогает, — высказался ещё один пользователь.
Впрочем, некоторые и здесь смогли увидеть корыстный умысел.
— Он своё бабло пожертвовал чтоли? Ваши же деньги, что ему подарили, и вернул!
— А до начала СВО сколько он пожертвовал на благотворительность?
— Он своё бабло пожертвовал что-ли? Ваши же деньги, что ему выже подарили и вернул!
Не могли комментаторы обойти стороной и сомнительную тематику песен рэпера, с которой в нынешних реалиях у него точно могли бы возникнуть проблемы.
— Деньгами откупается!!! Развращает молодежь!!! Смотреть противно и слушать невозможно!!! — экспрессивно выразился житель республики, сопроводив пост множеством восклицательных знаков.
— Он наоборот является очень ярким примером нынешней молодёжи, которая прожигает свою жизнь. Он на личном примере вам показал, как не надо делать, каждый сам для себя делает выбор, какой пример с кого брать, — высказал непопулярное мнение уфимец.
Другие пользователи решили порассуждать, какое положение бы ждало исполнителя в столице Башкирии.
— Пусть приезжает, скоро как раз выборы, — намекнул комментатор.
— Будет вторым советником главы РБ по вопросом развития культуры и молодёжной политики.
Впрочем, многие никаких остросоциальных вопросов поднимать не стали и просто выразили надежду на возвращение их любимого артиста.
— Приезжай, будешь выступать на Кашкадане под фонтаны!
— Мы все ждём тебя дома!
* — признан иноагентом