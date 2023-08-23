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«Не хотела задеть»: певицу из Уфы Земфиру* захейтили после концерта в Казахстане

«Не хотела задеть»: певицу из Уфы Земфиру* захейтили после концерта в Казахстане

23 августа 2023, 08:52
Фото: 1MI
Признанная иноагентом уроженка Уфы дала два концерта — в Алматы и Астане. После мини-тура по Казахстану певица поделилась впечатлениями, но столкнулась с негативом со стороны поклонников. Земфире* даже пришлось извиняться за свои слова

Волна хейта обрушилась на певицу Земфиру* после двух концертов в Казахстане. В своем посте в Instagram** артистка пожаловалась на плохую организацию выступлений.

— чудовищная организация в казахстане — некий табриз. вывезли на профессионализме, — написала певица (орфография и пунктуация автора сохранена — прим.ред.).

Поклонники творчества певицы разделились на два лагеря — некоторых буквально обидело то, что название страны Земфира* написала с маленькой буквы, люди расценили это как неуважение.

— Очень жаль, что единственное, что вы запомнили — организацию концерта, а любовь и благодарность зрителей как-то прошли мимо вас. Название страны нужно с большой буквы! <…> Думаю, в вашей стране вам все организуют на высочайшем уровне, поэтому езжайте туда, вы этого достойны, — отреагировала пользователь Айнур.

— Мне неприятно видеть название моей страны с маленькой буквы и ни слова благодарности поклонникам… Но кто Вы, а кто я… — написал Юрий.

— Такое уважение и почтение проявил народ, а вы с маленькой буквы пишете про наш Казахстан, — поделилась мнением Айнура.

Другие же встали на защиту певицы и отметили, что посты с маленькими буквами — ее фирменный стиль. Поклонники добавили, что ей самой решать, как писать — ведь это ее страница и ее текст.

— Вы даже не представляете, как мы вас ждали, и какую долгожданную мечту вы нам подарили, — написала Екатерина.

— Земфира* — звезда, и технические моменты должны быть продуманы до деталей, — считает еще одна поклонница.

— Арена не для концертов, не для живого звука, но я кайфанула, — призналась Маргарита.

Некоторое время спустя Земфира* обновила пост, добавив, что «абсолютно не хотела задеть» казахстанцев, а также попросила прощения у жителей страны, добавив, что публика у нее прекрасная, а в Казахстане встретили ее отлично.

* — признана Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

** — Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены.

#Рустэм Башкирцев
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