«Не хотела задеть»: певицу из Уфы Земфиру* захейтили после концерта в Казахстане

— Такое уважение и почтение проявил народ, а вы с маленькой буквы пишете про наш Казахстан, — поделилась мнением Айнура.



Другие же встали на защиту певицы и отметили, что посты с маленькими буквами — ее фирменный стиль. Поклонники добавили, что ей самой решать, как писать — ведь это ее страница и ее текст.