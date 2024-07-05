Моргенштерну* грозит уголовное дело

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:48
По данным SHOT, против него могут возбудить уголовное дело по статье 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства».
Два года назад Моргенштерн* получил паспорт Израиля, что он признал в недавнем интервью. Однако, российские органы не были проинформированы об этом документе, что может привести к негативным юридическим последствиям для исполнителя.
В случае возбуждения уголовного дела, ему грозит штраф в ₽200 000 или до 400 часов обязательных работ.
Это не первое обвинение в адрес Моргенштерна*: ранее его обвиняли в необходимости ставить плашки иноагента в социальных сетях. В случае подтверждения этого обвинения, рэперу может грозить до двух лет заключения.
Напомним, что ранее Моргенштерн* опубликовывал фотографии, где он предстал перед публикой в бронежилете, окруженный атрибутикой израильского военного подразделения.
• Признан иноагентом