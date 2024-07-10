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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Директора башкирской стройфирмы обвинили в многотысячных махинациях

Директора башкирской стройфирмы обвинили в многотысячных махинациях

10 июля 2024, 06:32
Фото: 1MI
Скандальное дело об хищениях на ₽500 тыс отправили в суд, сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

По данным надзорного ведомства, речь идёт об объекте по очистке воды в селе Давлеканово. Инженерно-строительная компания подписала контракт с местной администрацией на возведение системы летом 2019 года. Между тем фактически условия договора подрядчик не выполнял — власти муниципалитета же решили закрыть на это глаза.

Объект строили с грубыми нарушениями, очистные сооружения для использования оказались непригодными. Несмотря на это, оплату за выполненную работу фирма получила в полном объёме — компании перечислили из государственного бюджета ₽500 тысяч.

Свою вину директор компании признавать отказывается. Заседание по его делу пройдёт в Давлекановском районном суде.

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#Общество#Деньги#Суд#Башкортостан#Чиновники#Коррупция#Новости Башкирии#Давлеканово#Махинации#Отмыв
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