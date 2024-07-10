Директора башкирской стройфирмы обвинили в многотысячных махинациях

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
По данным надзорного ведомства, речь идёт об объекте по очистке воды в селе Давлеканово. Инженерно-строительная компания подписала контракт с местной администрацией на возведение системы летом 2019 года. Между тем фактически условия договора подрядчик не выполнял — власти муниципалитета же решили закрыть на это глаза.
Объект строили с грубыми нарушениями, очистные сооружения для использования оказались непригодными. Несмотря на это, оплату за выполненную работу фирма получила в полном объёме — компании перечислили из государственного бюджета ₽500 тысяч.
Свою вину директор компании признавать отказывается. Заседание по его делу пройдёт в Давлекановском районном суде.