Форсаж реки в погоне с ГАИ не удался в Башкирии

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Инцидент произошел во время патрулирования в деревне Старомухаметово. Сотрудники Госавтоинспекции заметили «Ладу Ниву», водитель которой, не желая быть остановленным, резко прибавил скорость.
Не реагируя на законные требования полиции об остановке, он направил свою машину к берегу реки Ай и пытался преодолеть водную преграду на автомобиле. Однако «Нива» забуксовала, начала тонуть и водитель понимая, что уйти от преследования ему не удастся, вышел из машины и сдался полицейским.
Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался. В итоге, его привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции об остановке.
Мировым судом по Кигинскому району ему был назначен административный арест сроком на 10 суток.