Форсаж реки в погоне с ГАИ не удался в Башкирии

Не реагируя на законные требования полиции об остановке, он направил свою машину к берегу реки Ай и пытался преодолеть водную преграду на автомобиле. Однако «Нива» забуксовала, начала тонуть и водитель понимая, что уйти от преследования ему не удастся, вышел из машины и сдался полицейским.