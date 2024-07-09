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Published Сегодня, 15:14

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Updated Сегодня, 15:17

Форсаж реки в погоне с ГАИ не удался в Башкирии

Форсаж реки в погоне с ГАИ не удался в Башкирии

9 июля 2024, 15:14
Фото: Госавтоинспекция Башкирии
В Башкирии был задержан 48-летний мужчина, который уходя от погони решил переплыть реку на автомобиле, но в итоге оказался в ловушке, сообщает Госавтоинспекция Башкирии.

Инцидент произошел во время патрулирования в деревне Старомухаметово. Сотрудники Госавтоинспекции заметили «Ладу Ниву», водитель которой, не желая быть остановленным, резко прибавил скорость.

Не реагируя на законные требования полиции об остановке, он направил свою машину к берегу реки Ай и пытался преодолеть водную преграду на автомобиле. Однако «Нива» забуксовала, начала тонуть и водитель понимая, что уйти от преследования ему не удастся, вышел из машины и сдался полицейским.

Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался. В итоге, его привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции об остановке.

Мировым судом по Кигинскому району ему был назначен административный арест сроком на 10 суток.

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