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Updated Сегодня, 18:58

Пьяный водитель на автомобиле корчевал картофель в Караидельском районе

Пьяный водитель на автомобиле корчевал картофель в Караидельском районе

8 июля 2024, 17:09
Фото: Госавтоинспекция РБ
Пьяный задержанный автомобилист поблагодарил инспекторов, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.

В дежурную часть ОМВД России по Караидельскому району поступило сообщение о том, что на улице Калинина села Байки водитель автомобиля «Рено Логан», предположительно, в нетрезвом состоянии, врезался в металлический забор, задел автомобиль Mitsubishi Lancer, а затем скрылся с места происшествия.

На видео, снятом очевидцами, видно, как автомобиль «Рено» хаотично ездит по участкам местных жителей, не обращая внимания на препятствия.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно выехали на место происшествия и начали поиски нарушителя. В ходе розыскных мероприятий «Рено Логан» был установлен, а его водитель задержан. Им оказался 63-летний уфимец.

В отношении водителя были составлены административные материалы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ за управление транспортом без госномеров. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

Водитель признал свою вину и выразил благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за то, что его поймали.

Видео: Госавтоинспекция РБ
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