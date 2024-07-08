Пьяный водитель на автомобиле корчевал картофель в Караидельском районе

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
В дежурную часть ОМВД России по Караидельскому району поступило сообщение о том, что на улице Калинина села Байки водитель автомобиля «Рено Логан», предположительно, в нетрезвом состоянии, врезался в металлический забор, задел автомобиль Mitsubishi Lancer, а затем скрылся с места происшествия.
На видео, снятом очевидцами, видно, как автомобиль «Рено» хаотично ездит по участкам местных жителей, не обращая внимания на препятствия.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно выехали на место происшествия и начали поиски нарушителя. В ходе розыскных мероприятий «Рено Логан» был установлен, а его водитель задержан. Им оказался 63-летний уфимец.
В отношении водителя были составлены административные материалы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ за управление транспортом без госномеров. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.
Водитель признал свою вину и выразил благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за то, что его поймали.