Пьяный водитель на автомобиле корчевал картофель в Караидельском районе

В дежурную часть ОМВД России по Караидельскому району поступило сообщение о том, что на улице Калинина села Байки водитель автомобиля «Рено Логан», предположительно, в нетрезвом состоянии, врезался в металлический забор, задел автомобиль Mitsubishi Lancer, а затем скрылся с места происшествия.