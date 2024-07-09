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Лобовое столкновение иномарок стало смертельным в Башкирии

Лобовое столкновение иномарок стало смертельным в Башкирии

9 июля 2024, 07:16
Фото: ГАИ Башкирии
В результате массового ночного ДТП на трассе погиб водитель легкового автомобиля, сообщает ГАИ РБ.

Лобовое столкновение трех иномарок и-за выезда на полосу встречного движения произошло в ночь на вторник, 9 июля, в Кармаскалинском районе Башкирии. На 35 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк в аварию попали Hyundai Accent и две Toyota Hilux.

По предварительным данным, виновен в аварии 25-летний водитель Hyundai Accent, который пошел на рискованный обгон в дождь по встречной полосе. Он умер от травм на месте аварии. Приехавшим медикам лишь оставалось констатировать его гибель. Также в аварии пострадала 40-летняя пассажирка одной из Toyota Hilux. У нее диагностированы травмы.

Иномарки получили механические повреждения разной степени. Все обстоятельства массового ночного ДТП выясняют сотрудники ГАИ Башкирии.

Видео: ГАИ Башкирии

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