Лобовое столкновение иномарок стало смертельным в Башкирии

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Лобовое столкновение трех иномарок и-за выезда на полосу встречного движения произошло в ночь на вторник, 9 июля, в Кармаскалинском районе Башкирии. На 35 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк в аварию попали Hyundai Accent и две Toyota Hilux.
По предварительным данным, виновен в аварии 25-летний водитель Hyundai Accent, который пошел на рискованный обгон в дождь по встречной полосе. Он умер от травм на месте аварии. Приехавшим медикам лишь оставалось констатировать его гибель. Также в аварии пострадала 40-летняя пассажирка одной из Toyota Hilux. У нее диагностированы травмы.
Иномарки получили механические повреждения разной степени. Все обстоятельства массового ночного ДТП выясняют сотрудники ГАИ Башкирии.
Видео: ГАИ Башкирии