Лобовое столкновение иномарок стало смертельным в Башкирии

По предварительным данным, виновен в аварии 25-летний водитель Hyundai Accent, который пошел на рискованный обгон в дождь по встречной полосе. Он умер от травм на месте аварии. Приехавшим медикам лишь оставалось констатировать его гибель. Также в аварии пострадала 40-летняя пассажирка одной из Toyota Hilux. У нее диагностированы травмы.



Иномарки получили механические повреждения разной степени. Все обстоятельства массового ночного ДТП выясняют сотрудники ГАИ Башкирии.



Видео: ГАИ Башкирии