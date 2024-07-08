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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 09:11

Лошадь провалилась в колодец в Башкирии

Лошадь провалилась в колодец в Башкирии

8 июля 2024, 07:32
Фото: 1MI
Животное всем селом вытащили местные жители, сообщают пользователи соцсетей.

Животное упало в колодец в Бурзянском районе Башкортостана. На фото с места происшествия видно, как бурая красавица испуганно озирается по сторонам и бьет по земле копытом.

Фото: Новости. Уфа Башкортостан/Telegram

К счастью, в «плену» лошадь пробыла недолго. На неё вскоре обратили внимание местные жители и совместными усилиями вытащили её из колодца.

Видео: Моя Уфа/VK.com

Отметим, что это не первый случай, когда домашние животные в поисках прохлады попадают в передряги. Так, ранее в Башкирии помощь понадобилась корове, которая во время прогулки провалилась в колодец. Вытащить её удалось при помощи трактора.

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