Лошадь провалилась в колодец в Башкирии

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Животное упало в колодец в Бурзянском районе Башкортостана. На фото с места происшествия видно, как бурая красавица испуганно озирается по сторонам и бьет по земле копытом.
К счастью, в «плену» лошадь пробыла недолго. На неё вскоре обратили внимание местные жители и совместными усилиями вытащили её из колодца.
Отметим, что это не первый случай, когда домашние животные в поисках прохлады попадают в передряги. Так, ранее в Башкирии помощь понадобилась корове, которая во время прогулки провалилась в колодец. Вытащить её удалось при помощи трактора.