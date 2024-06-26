В Башкирии две девочки спасли из огня пятерых детей

История с пожаром при этом получила неожиданное продолжение. По словам местных жителей, глава сельского поселения, где проживают погорельцы, якобы до сих пор не вмешался в ситуацию и не предпринял попыток им помочь. При этом, по информации Baza, отец многодетного семейства является ветераном СВО и в настоящий момент проходит курс лечения после ранения.