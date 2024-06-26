В Башкирии две девочки спасли из огня пятерых детей

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Двое девочек в Ишимбайском районе республики пришли на помощь детям, оказавшимся в горящем доме. Благодаря их храбрости из огня удалось спасти пятерых детей и их мать.
По информации тг-канала, 14-летние девочки-близняшки первыми заметили возгорание, сумели оперативно сориентироваться и начали эвакуировать младших детей. После этого они разбудили спавшую на тот момент мать.
Отмечается, что из детей никто не пострадал. Мать получила ожоги во время тушения огня.
История с пожаром при этом получила неожиданное продолжение. По словам местных жителей, глава сельского поселения, где проживают погорельцы, якобы до сих пор не вмешался в ситуацию и не предпринял попыток им помочь. При этом, по информации Baza, отец многодетного семейства является ветераном СВО и в настоящий момент проходит курс лечения после ранения.