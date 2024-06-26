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В Башкирии две девочки спасли из огня пятерых детей

В Башкирии две девочки спасли из огня пятерых детей

26 июня 2024, 12:40
Фото: 1MI
Двое старших девочек заметили огонь в доме и начали экстренно эвакуировать младших, сообщает телеграм-канал Baza.

Двое девочек в Ишимбайском районе республики пришли на помощь детям, оказавшимся в горящем доме. Благодаря их храбрости из огня удалось спасти пятерых детей и их мать.

По информации тг-канала, 14-летние девочки-близняшки первыми заметили возгорание, сумели оперативно сориентироваться и начали эвакуировать младших детей. После этого они разбудили спавшую на тот момент мать.

Отмечается, что из детей никто не пострадал. Мать получила ожоги во время тушения огня.

История с пожаром при этом получила неожиданное продолжение. По словам местных жителей, глава сельского поселения, где проживают погорельцы, якобы до сих пор не вмешался в ситуацию и не предпринял попыток им помочь. При этом, по информации Baza, отец многодетного семейства является ветераном СВО и в настоящий момент проходит курс лечения после ранения.

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