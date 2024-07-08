Любовник сварил уфимку в кипятке

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Сергей Асяпов, уже имевший проблемы с законом и склонный к насилию, забил свою жертву, 30-летнюю Камилу Назимову, до смерти. Несмотря на то, что уже на первом свидании мужчина поднял руку на девушку, она продолжала с ним встречаться.
В день трагедии Асяпов после пьянки избил Камилу до потери сознания, а затем, чтобы скрыть следы преступления, попытался спрятать ее тело в душевой, включив горячую воду.
— Смотрел видеоролики, там было показано, что если включить воду, то телесных повреждений не будет обнаружено, — рассказывает Сергей Асяпов.
Однако попытка сокрыть следы не удалась: эксперты установили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Суд признал Сергея Асяпова виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть, и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.
Мать погибшей Камиллы Назимовой согласилась с приговором.