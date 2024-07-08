Любовник сварил уфимку в кипятке

Сергей Асяпов, уже имевший проблемы с законом и склонный к насилию, забил свою жертву, 30-летнюю Камилу Назимову, до смерти. Несмотря на то, что уже на первом свидании мужчина поднял руку на девушку, она продолжала с ним встречаться.