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Updated Сегодня, 14:26

Любовник сварил уфимку в кипятке

Любовник сварил уфимку в кипятке

8 июля 2024, 14:22
Фото: Телеканал НТВ
В Уфе суд вынес приговор мужчине, жестоко убившему свою новую знакомую на первом свидании, сообщает телеканал НТВ.

Сергей Асяпов, уже имевший проблемы с законом и склонный к насилию, забил свою жертву, 30-летнюю Камилу Назимову, до смерти. Несмотря на то, что уже на первом свидании мужчина поднял руку на девушку, она продолжала с ним встречаться.

В день трагедии Асяпов после пьянки избил Камилу до потери сознания, а затем, чтобы скрыть следы преступления, попытался спрятать ее тело в душевой, включив горячую воду.

— Смотрел видеоролики, там было показано, что если включить воду, то телесных повреждений не будет обнаружено, — рассказывает Сергей Асяпов.

Однако попытка сокрыть следы не удалась: эксперты установили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Суд признал Сергея Асяпова виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть, и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Мать погибшей Камиллы Назимовой согласилась с приговором.

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