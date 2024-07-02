В Башкирии завели уголовное дело после взрыва газа

Как сообщал Mkset, страшный инцидент случился в многоэтажке по улице Артёма, 150. Согласно последним данным МЧС, шестерых жильцов увезли в медучреждения, в том числе двоих несовершеннолетних. Ещё одна женщина скончалась на месте до приезда оперативных служб.