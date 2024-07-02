В Башкирии завели уголовное дело после взрыва газа

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Как сообщал Mkset, страшный инцидент случился в многоэтажке по улице Артёма, 150. Согласно последним данным МЧС, шестерых жильцов увезли в медучреждения, в том числе двоих несовершеннолетних. Ещё одна женщина скончалась на месте до приезда оперативных служб.
Уголовное дело было заведено по статье об оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности.
Проверку по факту происшествия сейчас также проводит прокуратура Башкортостана. На месте продолжает работать оперативный штаб, в котором принимает участие мэр города Рустем Газизов.
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