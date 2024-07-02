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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

В Башкирии завели уголовное дело после взрыва газа

В Башкирии завели уголовное дело после взрыва газа

2 июля 2024, 09:22
Фото: МЧС
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии со взрывом газа в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба башкортостанского управления СК.

Как сообщал Mkset, страшный инцидент случился в многоэтажке по улице Артёма, 150. Согласно последним данным МЧС, шестерых жильцов увезли в медучреждения, в том числе двоих несовершеннолетних. Ещё одна женщина скончалась на месте до приезда оперативных служб.

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Уголовное дело было заведено по статье об оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности.

Проверку по факту происшествия сейчас также проводит прокуратура Башкортостана. На месте продолжает работать оперативный штаб, в котором принимает участие мэр города Рустем Газизов.

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