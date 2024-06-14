Ребенок выпал из окна дома в Уфе

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В четверг, 13 июня, в Уфе произошло страшное событие: из окна квартиры на втором этаже на Пекинской, 14 выпал полуторагодовалый ребенок. Мальчик был госпитализирован, его состояние пока неизвестно. Полиция и следователи проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.
— Не забывайте: никогда не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытым окном. Уберите от окон все предметы, которые могут служить опорой для ребенка: стулья, ящики, игрушки, не приучайте детей сидеть на подоконниках. Москитная сетка не защищает от падения! Она не рассчитана на вес ребенка и не сможет его удержать, — напоминают в управлении гражданской защиты Уфы.
Напомним в начале этого месяца пятилетний ребенок упал с пятого этажа дома по проспекту Октября, 24 в Советском районе Уфы. Он выжил, но находился в тяжелом состоянии и был экстренно доставлен в реанимацию. Падение произошло после того, как он облокотился на установленную в оконной раме сетку от насекомых.