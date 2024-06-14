Ребенок выпал из окна дома в Уфе

Напомним в начале этого месяца пятилетний ребенок упал с пятого этажа дома по проспекту Октября, 24 в Советском районе Уфы. Он выжил, но находился в тяжелом состоянии и был экстренно доставлен в реанимацию. Падение произошло после того, как он облокотился на установленную в оконной раме сетку от насекомых.