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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

Ребенок выпал из окна дома в Уфе

Ребенок выпал из окна дома в Уфе

14 июня 2024, 08:27
Фото: 1MI
В Уфе произошла трагедия — полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры жилого дома, сообщает управление гражданской защиты Уфы.
Сюжет
Дети

В четверг, 13 июня, в Уфе произошло страшное событие: из окна квартиры на втором этаже на Пекинской, 14 выпал полуторагодовалый ребенок. Мальчик был госпитализирован, его состояние пока неизвестно. Полиция и следователи проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

— Не забывайте: никогда не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытым окном. Уберите от окон все предметы, которые могут служить опорой для ребенка: стулья, ящики, игрушки, не приучайте детей сидеть на подоконниках. Москитная сетка не защищает от падения! Она не рассчитана на вес ребенка и не сможет его удержать, — напоминают в управлении гражданской защиты Уфы.

Напомним в начале этого месяца пятилетний ребенок упал с пятого этажа дома по проспекту Октября, 24 в Советском районе Уфы. Он выжил, но находился в тяжелом состоянии и был экстренно доставлен в реанимацию. Падение произошло после того, как он облокотился на установленную в оконной раме сетку от насекомых.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Дети#Новости Башкирии#Новости Уфы
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