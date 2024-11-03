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Ребёнок

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2024
«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы
3 ноября, 15:18
Ребёнок таинственно исчез под Уфой
30 октября, 14:04
Ребёнок оказался в плену в Башкирии
8 сентября, 04:51
В центре Уфы выгнали из домов 100 человек
3 сентября, 14:08
«Боится гулять, не спит». Что сейчас с девочкой, в которую стреляли в Уфе
23 июля, 08:57
Прокуратура заинтересовалась побегом из уфимского детдома
22 июля, 05:51
Девочку жестоко избили в уфимском детдоме
22 июля, 04:30
Смертельное ДТП с младенцем расследуют в Башкирии
17 июля, 14:11
Годовалая девочка выпала из окна и насмерть разбилась в Башкирии
3 июля, 09:49
Детский сад заплатит полмиллиона за искалеченного ребёнка в Башкирии
1 июля, 13:17
До Бастрыкина дошёл скандал с отравлением детей в Башкирии
1 июля, 10:44
Скандал с травмированием в детском лагере дошёл до Следкома Башкирии
1 июля, 09:57
Известно состояние выпавшей из окна девочки в Башкирии
1 июля, 09:42
Девочка выпала из окна в детском лагере Башкирии
Воспитанница оздоровительного лагеря «Спутник» серьёзно травмировалась во время отдыха в учреждении, сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава Республики Башкортостан.
1 июля, 09:36
Подробности смерти ребенка в бассейне рассказали власти Башкирии
Власти Благовещенского района Башкортостана, где маленький ребёнок захлебнулся при купании, отреагировали на трагический инцидент.
19 июня, 09:44
2023
Следственный комитет организовал проверку по факту нападения на ребёнка в Уфе
Инцидент произошёл в субботу, 23 сентября, вблизи одного из домов на улице Пушкина.
25 сентября 2023, 14:28

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