Река разлилась и затопила множество домов в Башкирии

На месте сейчас работают группы МЧС и регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Троим жителям потребовалась помощь спасателей — их эвакуировали с подтопленных территорий. Пострадавшим предложили место в студенческом общежитии местного колледжа, однако, от временной комнаты они отказались и решили побыть у родственников.