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Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Река разлилась и затопила множество домов в Башкирии

Река разлилась и затопила множество домов в Башкирии

1 июля 2024, 04:21
Фото: МЧС
В Салаватском районе восемь участков подтопило после обильных ливней, сообщает МЧС региона.

По данным спасателей, в понедельник, 1 июля, уровень воды резко начал подниматься в реке Юрюзань. Усугубил ситуацию и сброс воды сразу с двух водохранилищ — одноимённого с рекой в Башкортостане и Усть-Катав в Челябинской области. Вода подтопила придомовые территории в селе Малояз.

На месте сейчас работают группы МЧС и регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Троим жителям потребовалась помощь спасателей — их эвакуировали с подтопленных территорий. Пострадавшим предложили место в студенческом общежитии местного колледжа, однако, от временной комнаты они отказались и решили побыть у родственников.

Оперативные группы продолжают следить за обстановкой, спасателей привели в повышенную готовность.

Четыре района «ушли под воду» в Башкирии
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Случаи подтопления территорий в Башкортостане участились из-за сильных ливней, которым предшествовала аномальная жара. Так, на днях аналогичные инциденты зафиксировали сразу в четырёх районах республики.

Разлившееся после дождей озеро затопило вход в знаменитую пещеру Шульган-Таш, где из-за паводка пришлось временно отменить все экскурсии.

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