Река разлилась и затопила множество домов в Башкирии

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 06:48
По данным спасателей, в понедельник, 1 июля, уровень воды резко начал подниматься в реке Юрюзань. Усугубил ситуацию и сброс воды сразу с двух водохранилищ — одноимённого с рекой в Башкортостане и Усть-Катав в Челябинской области. Вода подтопила придомовые территории в селе Малояз.
На месте сейчас работают группы МЧС и регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Троим жителям потребовалась помощь спасателей — их эвакуировали с подтопленных территорий. Пострадавшим предложили место в студенческом общежитии местного колледжа, однако, от временной комнаты они отказались и решили побыть у родственников.
Оперативные группы продолжают следить за обстановкой, спасателей привели в повышенную готовность.
Случаи подтопления территорий в Башкортостане участились из-за сильных ливней, которым предшествовала аномальная жара. Так, на днях аналогичные инциденты зафиксировали сразу в четырёх районах республики.
Разлившееся после дождей озеро затопило вход в знаменитую пещеру Шульган-Таш, где из-за паводка пришлось временно отменить все экскурсии.