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Жадность к еде едва не убила уфимку

Жадность к еде едва не убила уфимку

27 июня 2024, 17:16
Фото: Министерство здравоохранения Башкирии
21-летняя девушка быстро глотала огромные куски мяса и оказалась на операционном столе, сообщает Министерство здравоохранения Башкирии.

Пациентка с необычным анамнезом оказалась на операционном столе у хирургов больницы скорой медицинской помощи в Уфе. К медикам экстренно привезли 21-летнюю девушку. Ее доставили с БСМП Уфы на карете «Скорой помощи». 21-летняя уфимка обратилась за помощью к медикам, так как ее беспокоили тошнота, рвота и боль в животе. Было принято решение об экстренной госпитализации.

Как оказалось, причиной для недомогания стало не качество, а количество, вернее — объем, пищи. После оперативного обследования медики диагностировали у пациентки острую кишечную непроходимость.

Было выяснено, что девушка ела и глотала мясо, практически не жуя его. На операционном столе врачи вытащили из тонкого кишечника уфимки куски мяса размером 3 см на 4 см. Куски каких размеров изначально попадали в пищеварительную систему пациентки сказать никто не может. Сейчас самочувствие жадной до мяса пациентки врачи оценивают как удовлетворительное. Девушку уже выписали и напомнили ей, что белковую волокнистую пищу стоит пережевывать минимум 30 раз.

Аналогичный случай с любовью к мясу, но трагическим исходом, произошел в 2016 году в Тамбове. 62-летняя пенсионерка на фестивале картофеля так быстро и жадно ела шашлык, что подавилась им и умерла до прибытия медиков.

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