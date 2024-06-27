Жадность к еде едва не убила уфимку

Было выяснено, что девушка ела и глотала мясо, практически не жуя его. На операционном столе врачи вытащили из тонкого кишечника уфимки куски мяса размером 3 см на 4 см. Куски каких размеров изначально попадали в пищеварительную систему пациентки сказать никто не может. Сейчас самочувствие жадной до мяса пациентки врачи оценивают как удовлетворительное. Девушку уже выписали и напомнили ей, что белковую волокнистую пищу стоит пережевывать минимум 30 раз.



Аналогичный случай с любовью к мясу, но трагическим исходом, произошел в 2016 году в Тамбове. 62-летняя пенсионерка на фестивале картофеля так быстро и жадно ела шашлык, что подавилась им и умерла до прибытия медиков.