Бригаду рабочих залило кислотой в Башкирии

Как было установлено в ходе расследования, в пневматической системе не было инжекционного клапана, а у обратного клапана было перепутано направление. Несчастный случай произошел из-за несовершенства технологического процесса: в инструкции по работе с системой (с которой двое пострадавших не были ознакомлены) не было информации о том, как ответственные лица должны действовать в случае неисправности.