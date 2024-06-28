Бригаду рабочих залило кислотой в Башкирии

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Трое сотрудников предприятия получили химические ожоги при попытке устранить неполадки на насосной станции. В мае 2024 года по бригадиру, мойщику и слесарю из шланга ударило уксусной кислотой под большим напором.
Сообщается, что первым неисправность насосной станции заметила ветеринар, о чем позднее информировали представителей компании, производившей установку оборудования для перекачки уксусной кислоты из резервуаров в систему. Для устранения неполадок на станцию направили бригаду мойки. Отмечается, что их продолжали консультировать представители компании-установщика.
Предпринимаемые ими действия не приносили результатов. Тогда было решено проверить шланги, по которым поступает раствор. При отсоединении шланга и произошло разбрызгивание кислоты.
Как было установлено в ходе расследования, в пневматической системе не было инжекционного клапана, а у обратного клапана было перепутано направление. Несчастный случай произошел из-за несовершенства технологического процесса: в инструкции по работе с системой (с которой двое пострадавших не были ознакомлены) не было информации о том, как ответственные лица должны действовать в случае неисправности.