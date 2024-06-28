mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Бригаду рабочих залило кислотой в Башкирии

Бригаду рабочих залило кислотой в Башкирии

28 июня 2024, 08:55
Фото: 1MI
Несчастный случай произошел на предприятии ОАО «Турбаслинские бройлеры», сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.

Трое сотрудников предприятия получили химические ожоги при попытке устранить неполадки на насосной станции. В мае 2024 года по бригадиру, мойщику и слесарю из шланга ударило уксусной кислотой под большим напором.

Сообщается, что первым неисправность насосной станции заметила ветеринар, о чем позднее информировали представителей компании, производившей установку оборудования для перекачки уксусной кислоты из резервуаров в систему. Для устранения неполадок на станцию направили бригаду мойки. Отмечается, что их продолжали консультировать представители компании-установщика.

Предпринимаемые ими действия не приносили результатов. Тогда было решено проверить шланги, по которым поступает раствор. При отсоединении шланга и произошло разбрызгивание кислоты.

Как было установлено в ходе расследования, в пневматической системе не было инжекционного клапана, а у обратного клапана было перепутано направление. Несчастный случай произошел из-за несовершенства технологического процесса: в инструкции по работе с системой (с которой двое пострадавших не были ознакомлены) не было информации о том, как ответственные лица должны действовать в случае неисправности.

Читайте также:
На Башкирию надвигается штормовой фронт: какие районы находятся в зоне рискаЕще один ураган? : жителей Башкирии предупреждают о непогоде в выходныеДубайская башня засияет в Уфе
#Общество#Происшествия#Башкирия#Несчастный случай#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инцидент#Гострудинспекция#Пострадавшие#Кислота#Насосная станция#Химические ожоги#Устранение неполадок
Подпишитесь
На Башкирию надвигается штормовой фронт: какие районы находятся в зоне риска
Сегодня, 06:52
Топ — 5 самых дорогих домов для аренды в Уфе
Сегодня, 05:19
Уфимка съела мясо с фасолью и попала в больницу
Сегодня, 07:25
17-летняя девушка пропала в Уфе
Сегодня, 07:06
Эра водогрея закончилась в Уфе
Сегодня, 03:42
Рыбак вытащил страшный улов из реки в Башкирии
Вчера, 18:34