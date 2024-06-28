На Башкирию надвигается штормовой фронт: какие районы находятся в зоне риска

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Обильные осадки прогнозируются в Башкирии в ближайшие дни. По информации ведомства, ливни могут пройти в Баймакском, Абзелиловском, Белорецком и Учалинском районах. Именно в их сторону в настоящий момент движется грозовой фронт.
Спасатели о неблагоприятных погодных условиях информировали и ранее. Отмечается, что дожди могут спровоцировать быстрое поднятие уровня воды в реках. Кроме того, в эти выходные синоптики прогнозируют усиление ветра. Ожидаются порывы со скоростью до 22 м/с.
Напомним, ранее от непогоды пострадали десятки жилых домов в в Абзелиловском районе республики. Дома и придомовые территории оказались затоплены, также от мощного напора воды пострадали ограды и заборы.