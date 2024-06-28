На Башкирию надвигается штормовой фронт: какие районы находятся в зоне риска

Спасатели о неблагоприятных погодных условиях информировали и ранее. Отмечается, что дожди могут спровоцировать быстрое поднятие уровня воды в реках. Кроме того, в эти выходные синоптики прогнозируют усиление ветра. Ожидаются порывы со скоростью до 22 м/с.