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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

На Башкирию надвигается штормовой фронт: какие районы находятся в зоне риска

На Башкирию надвигается штормовой фронт: какие районы находятся в зоне риска

28 июня 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney
На четыре района могут обрушиться обильные осадки, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Обильные осадки прогнозируются в Башкирии в ближайшие дни. По информации ведомства, ливни могут пройти в Баймакском, Абзелиловском, Белорецком и Учалинском районах. Именно в их сторону в настоящий момент движется грозовой фронт.

Спасатели о неблагоприятных погодных условиях информировали и ранее. Отмечается, что дожди могут спровоцировать быстрое поднятие уровня воды в реках. Кроме того, в эти выходные синоптики прогнозируют усиление ветра. Ожидаются порывы со скоростью до 22 м/с.

Напомним, ранее от непогоды пострадали десятки жилых домов в в Абзелиловском районе республики. Дома и придомовые территории оказались затоплены, также от мощного напора воды пострадали ограды и заборы.

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