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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Еще один ураган? : жителей Башкирии предупреждают о непогоде в выходные

Еще один ураган? : жителей Башкирии предупреждают о непогоде в выходные

28 июня 2024, 05:07
Фото: Изображение Midjourney
Об изменении погодных условий информирует пресс-служба МЧС по РБ.

Ухудшение погодных условий ожидает Башкирию в ближайшие дни. По информации ведомства, в период с четверга по субботу (27-29 июня) на территории республики ожидается шквалистое усиление ветра со скоростью порывов до 22 м/с и обильные осадки.

Напомним, прошлые выходные запомнились жителям республики массой неприятных погодных явлений. От порывов ветра в прошлую субботу пострадали десятки автомобилей и деревьев — от этого едва не пострадала находившаяся в авто беременная женщина.

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Кроме того, по данным Башгидромета, за эти дни в Уфе выпало до 80% от нормы осадков за месяц. В сети появились впечатляющие кадры с разных уголков города. Затоплены оказались пешеходные тротуары и проезжие части. Некоторые автомобили буквально поплыли при попытке водителей продолжить движение.

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