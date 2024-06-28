Еще один ураган? : жителей Башкирии предупреждают о непогоде в выходные

Кроме того, по данным Башгидромета, за эти дни в Уфе выпало до 80% от нормы осадков за месяц. В сети появились впечатляющие кадры с разных уголков города. Затоплены оказались пешеходные тротуары и проезжие части. Некоторые автомобили буквально поплыли при попытке водителей продолжить движение.