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Published Сегодня, 04:40

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Updated Сегодня, 04:42

Роспотребнадзор проверяет продукты после массового отравления детей в Башкирии

Роспотребнадзор проверяет продукты после массового отравления детей в Башкирии

27 июня 2024, 04:40
Фото: 1MI
Известны подробности проверки Роспотребнадзора после инцидента с отравлением пятерых детей в Башкортостане, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Сейчас сотрудники ведомства проводят исследование продукции компании, которая произвела купленные семьей полуфабрикаты. Врачи также продолжают осматривать других сельчан, употребивших аналогичные продукты.

Напомним, инцидент случился на днях в Калтасинском районе Башкирии. Несовершеннолетние члены многодетной семьи отравились тефтелями из супермаркета. Как выяснил Mkset, сейчас пострадавшие уже идут на поправку.

Роспотребнадзор начал проверку после отравления детей в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что по факту инцидента проверку начало управления Следственного комитета.

#Происшествия#Медицина#Проверка#Башкортостан#Роспотребнадзор#Новости Башкирии#Здравоохранение#Нефтекамск#Расследование#Инциденты#Отравление детей тефтелями
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