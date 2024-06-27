Роспотребнадзор проверяет продукты после массового отравления детей в Башкирии

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
Сейчас сотрудники ведомства проводят исследование продукции компании, которая произвела купленные семьей полуфабрикаты. Врачи также продолжают осматривать других сельчан, употребивших аналогичные продукты.
Напомним, инцидент случился на днях в Калтасинском районе Башкирии. Несовершеннолетние члены многодетной семьи отравились тефтелями из супермаркета. Как выяснил Mkset, сейчас пострадавшие уже идут на поправку.
Ранее Mkset сообщал о том, что по факту инцидента проверку начало управления Следственного комитета.