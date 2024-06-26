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Известно состояние детей из Башкирии после отравления тефтелями

Известно состояние детей из Башкирии после отравления тефтелями

26 июня 2024, 08:01
Фото: 1MI
В Минздраве Башкортостана корреспонденту Mkset сообщили подробности инцидента с отравлением многодетной семьи.

Напомним, после перекуса полуфабрикатами пятеро детей попали в больницу с повышенной температурой тела и тошнотой. У пострадавших выявили пищевую токсикоинфекцию.

Как пояснили в Минздраве, в данный момент ребята уже идут на поправку. Лечение они проходят в городской больнице Нефтекамска. Врачи оценивают состояние юных пациентов как удовлетворительное.

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Mkset обратился за комментарием об инциденте в региональное управление Роспотребнадзора. Сейчас сотрудники ведомства разбираются в деталях произошедшего, надзорный орган готовит сообщение о первых результатах проверки.

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