Роспотребнадзор начал проверку после отравления детей в Башкирии

Напомним, случилось происшествие в Калтасинском районе республики. Пятеро детей попали в больницу после перекуса тефтелями. В плохом самочувствии их доставили в местное медицинское учреждение, где медики оказали необходимую первую помощь, после чего госпитализировали в Нефтекамске.