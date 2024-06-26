Роспотребнадзор начал проверку после отравления детей в Башкирии

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:46
Напомним, случилось происшествие в Калтасинском районе республики. Пятеро детей попали в больницу после перекуса тефтелями. В плохом самочувствии их доставили в местное медицинское учреждение, где медики оказали необходимую первую помощь, после чего госпитализировали в Нефтекамске.
Как выяснил Mkset в Минздраве, в данный момент состояние детей «удовлетворительное». Чувствуют они себя уже намного лучше, однако пока остаются долечиваться в медицинском учреждении.
Роспотребнадзор в данный момент ведёт проверку и готовит сообщения о первых её итогах. Как только ведомство обнародует подробности, редакция их опубликует.