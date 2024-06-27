Чиновники Башкирии передумали отменять День молодёжи

Ранее, как сообщал Mkset, местные власти приняли решение не проводить мероприятия в связи с ракетным обстрелом Севастополя и террористической атаке в Дагестане. При этом чиновники собирались перенести День молодёжи на август, объединив его с Днём физкультурника.