Чиновники Башкирии передумали отменять День молодёжи

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Ранее, как сообщал Mkset, местные власти приняли решение не проводить мероприятия в связи с ракетным обстрелом Севастополя и террористической атаке в Дагестане. При этом чиновники собирались перенести День молодёжи на август, объединив его с Днём физкультурника.
Мансуров указал, что к нему поступило множество обращений от выпускников и родителей. Выслушав претензии, было принято решение всё же вернуться к изначальным планам. Отметим, что 29 июня собственный праздник отмечают школьники, окончившие 11 класс.
— Мы все же приняли решение не лишать наше молодое поколение заслуженного праздника, — пояснил Мансуров.
Праздничные мероприяти в Чишмах будут проходить в парке Победы. В 16:00 старуют спортивные мероприятия — соревнования по стриболу и мини-фуболу, а также армрестлингу и силовому экстриму. В 18:00 откроются тематические площадки, а в 19:00 начнётся концертная программа.
Как проходит День молодёжи в Уфе — читайте в материале Mkset.