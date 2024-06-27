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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Чиновники Башкирии передумали отменять День молодёжи

Чиновники Башкирии передумали отменять День молодёжи

27 июня 2024, 15:09
Фото: mkset.ru
Руководство Чишминского района Башкортостана отказалось от планов по отмене празднования Дня молодёжи, сообщил глава муниципалитета Ришат Мансуров.

Ранее, как сообщал Mkset, местные власти приняли решение не проводить мероприятия в связи с ракетным обстрелом Севастополя и террористической атаке в Дагестане. При этом чиновники собирались перенести День молодёжи на август, объединив его с Днём физкультурника.

Мансуров указал, что к нему поступило множество обращений от выпускников и родителей. Выслушав претензии, было принято решение всё же вернуться к изначальным планам. Отметим, что 29 июня собственный праздник отмечают школьники, окончившие 11 класс.

— Мы все же приняли решение не лишать наше молодое поколение заслуженного праздника, — пояснил Мансуров.
В районе Башкирии отменили День молодёжи
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Праздничные мероприяти в Чишмах будут проходить в парке Победы. В 16:00 старуют спортивные мероприятия — соревнования по стриболу и мини-фуболу, а также армрестлингу и силовому экстриму. В 18:00 откроются тематические площадки, а в 19:00 начнётся концертная программа.

Как проходит День молодёжи в Уфе — читайте в материале Mkset.

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