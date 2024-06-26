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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В районе Башкирии отменили День молодёжи

В районе Башкирии отменили День молодёжи

26 июня 2024, 12:18
Фото: 1MI
Праздник 29 июня отменили в Чишминском районе в связи с атаками в Севастополе и Дагестане, сообщил глава муниципалитета Ришат Мансуров.

Руководитель местной администрации выразил слова скорби и попросил с пониманием отнестись к решению. Между тем проветси День молодёжи всё же планируют, но позже — в августе его объединят с Днём физкультурника.

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Напомним, в минувшее воскресенье, 23 июня, в Дагестане вооружённые боевики совершили теракт в Махачкале и Дербенте. Террористы атаковали православные церкви и синагоги. В результате атаки погибли 26 человек.

Чиновник также упомянул ракетную атаку на Севастополь. В результате удара по пляжу погибли четыре человека, в том числе двое детей. Различные ранения получили 150 горожан.

#Общество#Конфликт#Башкортостан#Терроризм#Украина#Чиновники#Новости Башкирии#Теракт#Спецоперация#Чишмы#Отмена праздника#День молодёжи#Траур
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