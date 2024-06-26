В районе Башкирии отменили День молодёжи

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Руководитель местной администрации выразил слова скорби и попросил с пониманием отнестись к решению. Между тем проветси День молодёжи всё же планируют, но позже — в августе его объединят с Днём физкультурника.
Напомним, в минувшее воскресенье, 23 июня, в Дагестане вооружённые боевики совершили теракт в Махачкале и Дербенте. Террористы атаковали православные церкви и синагоги. В результате атаки погибли 26 человек.
Чиновник также упомянул ракетную атаку на Севастополь. В результате удара по пляжу погибли четыре человека, в том числе двое детей. Различные ранения получили 150 горожан.