Отдых любой ценой: отпуск в Крыму, Дагестане и Приморье остается под вопросом

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
23 июня российские ПВО сбили над Севастополем 5 ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Обломки четырех из них упали в прибрежную зону, пятой — на местный пляж. В результате погибло четверо человек, в том числе двое детей, пострадало 155. В Дагестане в результате атаки террористов на православный храм и синагогу погибло 15 полицейских и четверо мирных жителей, ранено 44 человека — крупнейший за последние 15 лет теракт в республике. Стоит отметить, что это одни из самых популярных направлений для отдыха россиян.
Власти Крыма заявили, что обстановка безопасная — есть только «определённый риск», но купаться можно и никаких проблем нет. В Севастополе 24 июня ввели режим ЧС, но пляжи не закрывали. Стоит подчеркнуть, что власти Крыма пытаются всячески привлечь туристов: по оценке экспертов, турпоток в этом году должен был вырасти на 50-60% по сравнению с прошлым годом (до 7,5 млн человек). По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, доля туриндустрии в ВРП Крыма составляет около 7%, а сфера туризма дает общий эффект в виде налогов от смежных отраслей в объеме 25%. Что касается Дагестана, то в 2023 году там побывало 1,75 млн человек, а с начала этого года турпоток прибавил ещё на 11,5%.
Вместе с тем министерство экономического развития РФ советовало сотрудникам туриндустрии не штрафовать за отмену путевок. Правда, согласованности в ведомствах нет: по словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, по закону туроператоры не обязаны следовать «рекомендациям» Минэкономразвития, а оснований для отказа и возврата денег нет. При этом эксперты считают, что в любом случае реакция на события в Дагестане не будет мгновенной, и ее еще следует отследить. Многое зависит от того, повторится ли нечто подобное в ближайшее время.
В завершение отметим плохую погоду в Приморье: за несколько дней в некоторых районах там выпала месячная норма осадков, на реках началось половодье, а некоторые населенные пункты оказались отрезаны от мира. По плану в этом году Приморский край должен был принять 3,79 млн туристов (+490 тыс. человек).
Подробнее — в материале «Новых известий».