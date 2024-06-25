Отдых любой ценой: отпуск в Крыму, Дагестане и Приморье остается под вопросом

Власти Крыма заявили, что обстановка безопасная — есть только «определённый риск», но купаться можно и никаких проблем нет. В Севастополе 24 июня ввели режим ЧС, но пляжи не закрывали. Стоит подчеркнуть, что власти Крыма пытаются всячески привлечь туристов: по оценке экспертов, турпоток в этом году должен был вырасти на 50-60% по сравнению с прошлым годом (до 7,5 млн человек). По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, доля туриндустрии в ВРП Крыма составляет около 7%, а сфера туризма дает общий эффект в виде налогов от смежных отраслей в объеме 25%. Что касается Дагестана, то в 2023 году там побывало 1,75 млн человек, а с начала этого года турпоток прибавил ещё на 11,5%.