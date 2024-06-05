Отдых в Турции: бронировать или выждать — советы экспертов

Согласно статистике, на лето 2024 года средний чек тура на одного человека в турпакете с перелетом у крупных туроператоров составляет от 105 до 128 тыс. рублей, то есть +7-12 процентов к ценам прошлого года. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), стоимость путешествий по сравнению с прошлым годом также выросла — по Турции рост составил +31,5%.