Отдых в Турции: бронировать или выждать — советы экспертов

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Эксперты в сфере туризма фиксируют тенденцию — цены на вторую половину лета в Турции постепенно растут. Предположительно на это влияет активность иностранных рынков, поэтому в ближайшее время ждать спецпредложений по отдыху в Турции, скорее всего, не стоит, скорее — наоборот.
Эксперты считают, что бронировать отдых следовало заранее, еще весной. Тем не менее следить за ценами все-таки стоит — тарифы на некоторые направления могут снижаться в зависимости от спроса и предложения. При этом об устойчивых трендах в этой сфере говорить пока рано.
Согласно статистике, на лето 2024 года средний чек тура на одного человека в турпакете с перелетом у крупных туроператоров составляет от 105 до 128 тыс. рублей, то есть +7-12 процентов к ценам прошлого года. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), стоимость путешествий по сравнению с прошлым годом также выросла — по Турции рост составил +31,5%.
Тем не менее отдыхать за рубежом все еще собираются 26,5% многодетных семей, из них 18% — в Турции.
Подробнее — в материале «Новых известий».