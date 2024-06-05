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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Отдых в Турции: бронировать или выждать — советы экспертов

Отдых в Турции: бронировать или выждать — советы экспертов

5 июня 2024, 14:07
Фото: Изображение Midjourney

Отдых в Турции: бронировать или выждать — советы экспертов

Наступило лето, все думают, как найти баланс между качественным и недорогим отдыхом. Ожидаемо лидером среди зарубежных направлений станет Турция.

Эксперты в сфере туризма фиксируют тенденцию — цены на вторую половину лета в Турции постепенно растут. Предположительно на это влияет активность иностранных рынков, поэтому в ближайшее время ждать спецпредложений по отдыху в Турции, скорее всего, не стоит, скорее — наоборот.

Эксперты считают, что бронировать отдых следовало заранее, еще весной. Тем не менее следить за ценами все-таки стоит — тарифы на некоторые направления могут снижаться в зависимости от спроса и предложения. При этом об устойчивых трендах в этой сфере говорить пока рано.

Согласно статистике, на лето 2024 года средний чек тура на одного человека в турпакете с перелетом у крупных туроператоров составляет от 105 до 128 тыс. рублей, то есть +7-12 процентов к ценам прошлого года. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), стоимость путешествий по сравнению с прошлым годом также выросла — по Турции рост составил +31,5%.

Тем не менее отдыхать за рубежом все еще собираются 26,5% многодетных семей, из них 18% — в Турции.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Общество#Новости#Турция
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