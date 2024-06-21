В Башкирии мужчина поджёг квартиру и отказывался выходить

Между тем, как пишут местные телеграм-каналы, выходить из горящей квартиры хозяин до последнего отказывался. Огонь же распространился из-за непотушенного окурка. Пришлось позвать нескольких крепких мужчин, чтобы те вывели «поджигателя» силой. По голосу мужчины на записи очевидцев, которую распространяют по соцсетям, можно сделать вывод, что находился горожанин не совсем в адекватном состоянии.