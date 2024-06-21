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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В Башкирии мужчина поджёг квартиру и отказывался выходить

В Башкирии мужчина поджёг квартиру и отказывался выходить

21 июня 2024, 06:53
Фото: соцсети
Пожар в нефтекамской многоэтажке произошел в среду вечером, 19 июня, сообщили Mkset в МЧС Республики Башкортостан.

Пламя охватило «однушку» на первом этаже здания по улице Социалистической. Спасателей на место вызвали соседи, когда дым и запах гари стали распространяться по подъезду. До прибытия огнеборцев из дома самостоятельно выбрались пятеро жильцов.

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Между тем, как пишут местные телеграм-каналы, выходить из горящей квартиры хозяин до последнего отказывался. Огонь же распространился из-за непотушенного окурка. Пришлось позвать нескольких крепких мужчин, чтобы те вывели «поджигателя» силой. По голосу мужчины на записи очевидцев, которую распространяют по соцсетям, можно сделать вывод, что находился горожанин не совсем в адекватном состоянии.

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#Происшествия#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Спасатели#Нефтекамск#Инциденты#Огнеборцы#Неадекват#Пьяный
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