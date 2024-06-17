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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Мужчина едва не сгорел заживо в собственном доме

Мужчина едва не сгорел заживо в собственном доме

17 июня 2024, 04:28
Фото: МЧС
Ночной пожар в Чишминском районе Башкирии едва не унёс жизнь 43-летнего мужчины, сообщает МЧС региона.

Инцидент случился вечером, 16 июня. Пожар охватил участок садового товарищества «Авиатор». Бушующая стихия повредила две деревянных постройки и баню. По приезде спасатели обнаружили на месте покалеченного мужчину — садовод получил тяжелые ожоги, выбираясь из смертельной ловушки.

Бригада «скорой» доставила пострадавшего в реанимацию. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое — медики диагностировали 78% ожогов на теле пациента.

Сейчас на месте работает дознаватель и выясняет, что стало причиной возгорания.

Ранее Mkset сообщал о крупном пожаре в Туймазинском районе Башкирии. Огонь охватил сразу три участка и уничтожил несколько построек.

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