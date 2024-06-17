Мужчина едва не сгорел заживо в собственном доме

Инцидент случился вечером, 16 июня. Пожар охватил участок садового товарищества «Авиатор». Бушующая стихия повредила две деревянных постройки и баню. По приезде спасатели обнаружили на месте покалеченного мужчину — садовод получил тяжелые ожоги, выбираясь из смертельной ловушки.