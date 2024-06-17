Мужчина едва не сгорел заживо в собственном доме

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Инцидент случился вечером, 16 июня. Пожар охватил участок садового товарищества «Авиатор». Бушующая стихия повредила две деревянных постройки и баню. По приезде спасатели обнаружили на месте покалеченного мужчину — садовод получил тяжелые ожоги, выбираясь из смертельной ловушки.
Бригада «скорой» доставила пострадавшего в реанимацию. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое — медики диагностировали 78% ожогов на теле пациента.
Сейчас на месте работает дознаватель и выясняет, что стало причиной возгорания.
Ранее Mkset сообщал о крупном пожаре в Туймазинском районе Башкирии. Огонь охватил сразу три участка и уничтожил несколько построек.