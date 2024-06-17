Массовый пожар охватил деревню Башкирии

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Инцидент случился в селе Зигитяк. Огонь охватил два жилых дома, две бани и гараж. Некоторые постройки сгорели практически полностью.
Как сообщили спасатели, обошлось без травм — в ходе пожара среди людей никто не пострадал.
Что именно привело к происшествию — сейчас пытаются выяснить, на месте работают оперативные службы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Мега». Из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации покинуть здание пришлось двум тысячам человек.