mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Массовый пожар охватил деревню Башкирии

Массовый пожар охватил деревню Башкирии

17 июня 2024, 04:23
Фото: МЧС
Пламя объяло сразу три участка в Туймазинском районе Башкирии. Огнеборцы тушили пожар вечером, 16 июня, пишет МЧС региона.

Инцидент случился в селе Зигитяк. Огонь охватил два жилых дома, две бани и гараж. Некоторые постройки сгорели практически полностью.

Как сообщили спасатели, обошлось без травм — в ходе пожара среди людей никто не пострадал.

Фото: МЧС

Что именно привело к происшествию — сейчас пытаются выяснить, на месте работают оперативные службы.

Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Мега». Из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации покинуть здание пришлось двум тысячам человек.

Из уфимского ТРЦ «Мега» эвакуировали более 2 тысяч человек
Узнать подробнее
#Происшествия#Пожар#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Спасатели#Туймазы#Природа#Туймазинский район#Инциденты#Огнеборцы#Зигитяк
Подпишитесь
«Баня в аквариуме»: уфимцы жалуются на ад в городских маршрутках
Сегодня, 05:45
Город в Башкирии погрузился во тьму: известны подробности
Сегодня, 05:10
На СВО погиб десантник из Башкирии
Сегодня, 04:41
Заплыла на глубину и начала тонуть
Сегодня, 04:39
Мужчина едва не сгорел заживо в собственном доме
Сегодня, 04:28
"