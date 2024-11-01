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Огнеборцы

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Ноябрь
Жителей Башкирии эвакуировали спасатели
1 ноября, 17:16
Октябрь
Трое детей из Башкирии остались без крыши над головой
30 сентября, 20:21
Сентябрь
Людей в масках вывели из горящего дома в Башкирии
30 сентября, 06:29
Пожар в Башкирии выгнал из дома 11 человек
28 сентября, 03:50
Август
Тысяча птиц погибла страшной смертью в Башкирии
Ужасное бедствие нанесло популяции непоправимый ущерб.
6 августа, 17:30
Июль
Третий за сутки пожар на электрообъекте произошел в Башкирии
6 июля, 05:57
Курение убило дачника в Башкирии
1 июля, 11:23
Июнь
Иномарка сгорела посреди поля в Башкирии
Пожилой мужчина покалечился, выбираясь из горящей машины, сообщает МЧС Республики Башкортостан.
29 июня, 09:14
В Башкирии наградят девочку, спасшую семью из пожара
Школьница из Ишимбайском района Башкортостана спасла свою семью от гибели в пожаре, сообщили Mkset в МЧС региона.
26 июня, 15:43
В Башкирии мужчина поджёг квартиру и отказывался выходить
Пожар в нефтекамской многоэтажке произошел в среду вечером, 19 июня, сообщили Mkset в МЧС Республики Башкортостан.
21 июня, 06:53
В Башкирии пятеро детей остались без дома из-за молнии
Дом с пятью квартирами сгорел в Кугарчинском районе Башкортостана, сообщили в МЧС региона.
20 июня, 06:44
Массовый пожар охватил деревню Башкирии
Пламя объяло сразу три участка в Туймазинском районе Башкирии. Огнеборцы тушили пожар вечером, 16 июня, пишет МЧС региона.
17 июня, 04:23

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