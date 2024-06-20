В Башкирии пятеро детей остались без дома из-за молнии

Известно, что в сгоревшем доме проживали десять человек, в их числе — пятеро детей. Погорельцам пришлось переехать к родственникам, варианты оказания им помощи сейчас обсуждают местные власти. Что именно привело к пожару — выясняется. Предварительно, дом мог вспыхнуть из-за удара молнии. На месте работает дознаватель МЧС.