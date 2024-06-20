В Башкирии пятеро детей остались без дома из-за молнии

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Инцидент случился в деревне Максютово в Кугарчинском районе Башкортостана в четверг, 20 июня. К моменту приезда огнеборцев дом уже вовсю полыхал. Все находившиеся в постройке успели спастись и выбраться самостоятельно.
Известно, что в сгоревшем доме проживали десять человек, в их числе — пятеро детей. Погорельцам пришлось переехать к родственникам, варианты оказания им помощи сейчас обсуждают местные власти. Что именно привело к пожару — выясняется. Предварительно, дом мог вспыхнуть из-за удара молнии. На месте работает дознаватель МЧС.