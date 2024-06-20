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Updated Сегодня, 07:16

В Башкирии пятеро детей остались без дома из-за молнии

В Башкирии пятеро детей остались без дома из-за молнии

20 июня 2024, 06:44
Фото: МЧС
Дом с пятью квартирами сгорел в Кугарчинском районе Башкортостана, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился в деревне Максютово в Кугарчинском районе Башкортостана в четверг, 20 июня. К моменту приезда огнеборцев дом уже вовсю полыхал. Все находившиеся в постройке успели спастись и выбраться самостоятельно.

Фото: МЧС

Известно, что в сгоревшем доме проживали десять человек, в их числе — пятеро детей. Погорельцам пришлось переехать к родственникам, варианты оказания им помощи сейчас обсуждают местные власти. Что именно привело к пожару — выясняется. Предварительно, дом мог вспыхнуть из-за удара молнии. На месте работает дознаватель МЧС.

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#Происшествия#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Спасатели#Кугарчинский район#Инциденты#Огнеборцы
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