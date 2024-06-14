mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

В Уфе загорелся горнолыжный комплекс

В Уфе загорелся горнолыжный комплекс

14 июня 2024, 04:14
Спортивный трамплин загорелся в районе ТЦ «Башкирия» утром пятницы, 14 июня. Об этом Mkset сообщили в МЧС региона. О густом столбе дыма также докладывали очевидцы.

Речь идёт о постройке по улице Менделеева, 201А. Сооружение относится к спортивному комплексу и сейчас не используется. Известно, что внутри в момент пожара находилось шесть баллонов с газом. Их спасатели успели вовремя вынести.

Фото: МЧС
Из пожара в ТРЦ «Мега» в Уфе эвакуировали 1 500 человек
Узнать подробнее

Горение огнеборцы уже потушили. В результате инцидента никто не травмировался и не пострадал. Что могло вызвать пожар на объекте — сейчас выясняют. О признаках поджога в МЧС не сообщали.

#Руслан Бикчурин#Происшествия#Спорт#Город#Уфа#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Инциденты
Подпишитесь
В Уфе из-за санкции против Мосбиржи появились ажиотажные очереди за долларами
Сегодня, 04:21
В Уфе решили вернуть Моргенштерна* домой
Сегодня, 04:00
Сын чиновника устроил голые гонки в Башкирии
Вчера, 18:34
Жители Уфы едва успели спастись от роя пчел в центре города
Вчера, 17:51
В Башкирии медведь стал участником мотогонок
Вчера, 17:01
"