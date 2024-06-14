В Уфе загорелся горнолыжный комплекс

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Речь идёт о постройке по улице Менделеева, 201А. Сооружение относится к спортивному комплексу и сейчас не используется. Известно, что внутри в момент пожара находилось шесть баллонов с газом. Их спасатели успели вовремя вынести.
Горение огнеборцы уже потушили. В результате инцидента никто не травмировался и не пострадал. Что могло вызвать пожар на объекте — сейчас выясняют. О признаках поджога в МЧС не сообщали.