mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

«Поступил по блату»: кто избил студентку медколледжа в Сибае

«Поступил по блату»: кто избил студентку медколледжа в Сибае

20 июня 2024, 10:02
Фото: vk.com
Знакомые студента Сибайского медколледжа, жестоко избившего свою одногруппницу, в соцсетях рассказали новые подробности случившегося и раскрыли некоторые моменты биографии юноши.

Напомним, ранее в соцсетях появились кадры, на которых студент Сибайского медицинского колледжа наносит удары девушке, угрожая ей убийством. В беседе с журналистами юноша раскаялся в содеянном, при этом в другом видео он со смакованием рассказывал, что получил от страданий девушки удовлетворение.

В Башкирии студент жестоко избил одногруппницу
Узнать подробнее
«Ни о чём не жалею»: в Сибае юноша решил странно извиниться за избиение одногруппницы
Узнать подробнее

Скандал с дракой будущих медиков обсуждают в соцсетях. Многие утверждают, что знают фигурантов истории и контекст произошедшего. Так, один из пользователей утверждает, что студент имеет проблемы с успеваемостью, а в само учреждение он поступил лишь благодаря связям.

— Он поступил по блату и не учится, — утверждает комментатор.

Другой пользователь утверждает, что зачинщик конфликта — якобы сын «местного прокурора». Такая же информация появилась и в ряде «инсайдерских» телеграм-каналов.

Между тем фамилия студента в соцсетях с инициалами городского прокурора не совпадают. Речь может идти и о сотруднике отделения ведомства в одном из районов Сибая.

Анонимные комментаторы также пишут о том, что под его руку попала ещё одна девушка — одногруппница пыталась защитить подругу и разнять конфликт.

Страница предполагаемого юноши в соцсетях при этом заполнена музыкой и фотографиями, разящими «бандитской» романтикой. При этом ссылка на профиль студента содержит стилизованную аббревиатуру экстремистской «АУЕ*». На странице указан город проживания молодого человека — Сибай, настоящее же место учёбы парень решил скрыть, заменив его на Московской государственный университет.

* — запрещено в России

Читайте также:
В Башкирии малолетние хулиганы ограбили пенсионера-сердечникаХотел разнять драку: в Салавате насмерть забили пожилого мужчинуБойцовский клуб на колёсах ездил по Уфе
#Происшествия#Башкортостан#Образование#Избиение#Новости Башкирии#Сибай#Драка#Нападение#Колледж#Студент
Подпишитесь
Студент-«боец» из Башкирии записал извинения избитой им девушке
Сегодня, 12:00
Из-за чего на самом деле избили студентку в Сибае
Сегодня, 10:46
«Ни о чём не жалею»: в Сибае юноша решил странно извиниться за избиение одногруппницы
Сегодня, 09:07
Вымогатели увезли мужчину в ночной клуб и похитили в Башкирии
Сегодня, 10:54
Женщина баловала сына на ворованную пенсию жителя Башкирии
Сегодня, 07:33