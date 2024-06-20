«Поступил по блату»: кто избил студентку медколледжа в Сибае

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Напомним, ранее в соцсетях появились кадры, на которых студент Сибайского медицинского колледжа наносит удары девушке, угрожая ей убийством. В беседе с журналистами юноша раскаялся в содеянном, при этом в другом видео он со смакованием рассказывал, что получил от страданий девушки удовлетворение.
Скандал с дракой будущих медиков обсуждают в соцсетях. Многие утверждают, что знают фигурантов истории и контекст произошедшего. Так, один из пользователей утверждает, что студент имеет проблемы с успеваемостью, а в само учреждение он поступил лишь благодаря связям.
— Он поступил по блату и не учится, — утверждает комментатор.
Другой пользователь утверждает, что зачинщик конфликта — якобы сын «местного прокурора». Такая же информация появилась и в ряде «инсайдерских» телеграм-каналов.
Между тем фамилия студента в соцсетях с инициалами городского прокурора не совпадают. Речь может идти и о сотруднике отделения ведомства в одном из районов Сибая.
Анонимные комментаторы также пишут о том, что под его руку попала ещё одна девушка — одногруппница пыталась защитить подругу и разнять конфликт.
Страница предполагаемого юноши в соцсетях при этом заполнена музыкой и фотографиями, разящими «бандитской» романтикой. При этом ссылка на профиль студента содержит стилизованную аббревиатуру экстремистской «АУЕ*». На странице указан город проживания молодого человека — Сибай, настоящее же место учёбы парень решил скрыть, заменив его на Московской государственный университет.
* — запрещено в России