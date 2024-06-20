«Поступил по блату»: кто избил студентку медколледжа в Сибае

Напомним, ранее в соцсетях появились кадры, на которых студент Сибайского медицинского колледжа наносит удары девушке, угрожая ей убийством. В беседе с журналистами юноша раскаялся в содеянном, при этом в другом видео он со смакованием рассказывал, что получил от страданий девушки удовлетворение.