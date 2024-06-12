Хотел разнять драку: в Салавате насмерть забили пожилого мужчину

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
По словам очевидца, снявшего жестокое избение на видео, случился инцидент в одном из дворов по улице Уфимской. На записи видно, как на асфальте без сознания лежит седой мужчина. Именно о его гибели пишут каналы. В это время другого горожанина на лавочке без жалости избивает юноша, пытаясь что-то в грубой форме донести. Ещё один старик в это время сидит на другом конце скамейки и не решается встрять в драку.
— Тот, который лежит, в белом, хотел остановить, но тоже получил. По [его] голове [и груди] прыгали, — описывает произошедшее свидетель.
Некоторые горожане в комментариях под видео уже пишут о желании самостоятельно найти зачинщика драки и устроить самосуд.
Каких-либо официальных сообщений о случившемся пока не было.