Хотел разнять драку: в Салавате насмерть забили пожилого мужчину

По словам очевидца, снявшего жестокое избение на видео, случился инцидент в одном из дворов по улице Уфимской. На записи видно, как на асфальте без сознания лежит седой мужчина. Именно о его гибели пишут каналы. В это время другого горожанина на лавочке без жалости избивает юноша, пытаясь что-то в грубой форме донести. Ещё один старик в это время сидит на другом конце скамейки и не решается встрять в драку.