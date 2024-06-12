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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Юноша из Башкирии насмерть забил старика

Хотел разнять драку: в Салавате насмерть забили пожилого мужчину

12 июня 2024, 13:05
Фото: соцсети

Юноша из Башкирии насмерть забил старика

О смертельной драке в башкортостанском Салавате сообщают местные телеграм-каналы. Как утверждают очевидцы, двое пожилых мужчин пострадали в потасовке с молодым парнем — один из «попавших под горячую руку» горожан якобы скончался.

По словам очевидца, снявшего жестокое избение на видео, случился инцидент в одном из дворов по улице Уфимской. На записи видно, как на асфальте без сознания лежит седой мужчина. Именно о его гибели пишут каналы. В это время другого горожанина на лавочке без жалости избивает юноша, пытаясь что-то в грубой форме донести. Ещё один старик в это время сидит на другом конце скамейки и не решается встрять в драку.

— Тот, который лежит, в белом, хотел остановить, но тоже получил. По [его] голове [и груди] прыгали, — описывает произошедшее свидетель.

Некоторые горожане в комментариях под видео уже пишут о желании самостоятельно найти зачинщика драки и устроить самосуд.

Каких-либо официальных сообщений о случившемся пока не было.

#Происшествия#Башкортостан#Избиение#Новости Башкирии#Драка#Салават#Смерть#18+#Инциденты#Гибель
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