В Уфе заложат капсулу времени

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Как пояснил руководитель республики, по задумке, капсула будет подлежать вскрытию через 50 лет. Вложить в неё собираются, помимо прочего, обращение к будущим поколениям. Хабиров выразил желание самому ознакомиться с текстом. О чём он будет гласить — пока не рассказывают.
— В день 450-летия Уфы, 31 числа, мы тоже заложим капсулу-обращение к потокам, которую пусть вскроют через пятьдесят лет. Я лично сам хочу её прочесть, посмотрим, как получится, — сказал Хабиров.
Напомним, 12 июня в городе прошла церемония открытия советской капсулы времени, на которую пригласили и тех кто застал её создание. Её местные комсомольцы заложили в 1974 году. Помимо прочего, в ней нашли выпуски прессы тех лет и обращение к нынешнему поколению. Тогда Хабиров также заявлял о планах продолжить традицию.
На днях аналогичную капсулу заложили в подмосковном Звёздном городке. Она пролежит в земле до 2061 года — до даты столетия первого в истории космического полёта. Людям будущего передали послание о планах по освоению космоса и обещание сберечь планету, а также утверждать победы страны «на всех фронтах».