В Уфе заложат капсулу времени

Напомним, 12 июня в городе прошла церемония открытия советской капсулы времени, на которую пригласили и тех кто застал её создание. Её местные комсомольцы заложили в 1974 году. Помимо прочего, в ней нашли выпуски прессы тех лет и обращение к нынешнему поколению. Тогда Хабиров также заявлял о планах продолжить традицию.