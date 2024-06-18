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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 10:58

В Уфе заложат капсулу времени

В Уфе заложат капсулу времени

18 июня 2024, 10:56
Фото: mkset.ru
Новую капсулу времени в Уфе собираются заложить 31 августа — в день 450-летнего юбилея города, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в ходе правительственного совещания.

Как пояснил руководитель республики, по задумке, капсула будет подлежать вскрытию через 50 лет. Вложить в неё собираются, помимо прочего, обращение к будущим поколениям. Хабиров выразил желание самому ознакомиться с текстом. О чём он будет гласить — пока не рассказывают.

В Уфе открыли капсулу времени, заложенную полвека назад
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— В день 450-летия Уфы, 31 числа, мы тоже заложим капсулу-обращение к потокам, которую пусть вскроют через пятьдесят лет. Я лично сам хочу её прочесть, посмотрим, как получится, — сказал Хабиров.

Напомним, 12 июня в городе прошла церемония открытия советской капсулы времени, на которую пригласили и тех кто застал её создание. Её местные комсомольцы заложили в 1974 году. Помимо прочего, в ней нашли выпуски прессы тех лет и обращение к нынешнему поколению. Тогда Хабиров также заявлял о планах продолжить традицию.

На днях аналогичную капсулу заложили в подмосковном Звёздном городке. Она пролежит в земле до 2061 года — до даты столетия первого в истории космического полёта. Людям будущего передали послание о планах по освоению космоса и обещание сберечь планету, а также утверждать победы страны «на всех фронтах».

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