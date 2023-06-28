В Уфе поставили новый рекорд по хороводу в национальных костюмах

Напомним, в 2018 году в Уфе установили рекорд на самый массовый спиральный хоровод в национальных костюмах (1192 человека). Также во время проведения Всемирной фольклориады в 2021 году были установлены мировые рекорды по хороводу круг в круге, состоящем из граждан наибольшего количества стран мира (57 стран), и хороводу круг в круге, состоящем из наибольшего количества людей разных национальностей в мире (71 национальность).