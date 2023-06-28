В Уфе поставили новый рекорд по хороводу в национальных костюмах

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
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Updated Сегодня, 05:59
Рекорд «Самый массовый хоровод круг в круге в национальных костюмах в мире» зафиксировал основатель и главный редактор Книги рекордов России, кандидат философских наук Станислав Коненко. По данным «Башинформа», число участников хоровода составило 2834 человека.
Для установления рекорда приехали представители 54 районов и 9 городов Башкирии, также к хороводу присоединились гости Форума из регионов Беларуси и России. В качестве хореографа мероприятия выступил заслуженный работник культуры РБ Александр Родионов.
Напомним, в 2018 году в Уфе установили рекорд на самый массовый спиральный хоровод в национальных костюмах (1192 человека). Также во время проведения Всемирной фольклориады в 2021 году были установлены мировые рекорды по хороводу круг в круге, состоящем из граждан наибольшего количества стран мира (57 стран), и хороводу круг в круге, состоящем из наибольшего количества людей разных национальностей в мире (71 национальность).