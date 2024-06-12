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Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 06:17

Басков завидует певцу из Башкирии

Басков завидует певцу из Башкирии

12 июня 2024, 06:15
Фото: Видеоблог Анвар Нургалиев
Золотой голос и натуральный блондин российской эстрады оценил гардероб Анвара Нургалиева.

Анвар Нургалиев, певец и заслуженный артист Башкортостана, прославился не только своим талантом, но и ярким сценическим образом. Экстравагантные костюмы, расшитые камнями и пайетками, давно стали визитной карточкой артиста.

Во время недавней встречи на одном из светских мероприятий Николай Басков не смог скрыть своего восхищения гардеробом Анвара Нургалиева.

— Блистательный артист, певец. Человек, который носит пиджаки дороже, чем у меня, — комментирует Басков в видеоблоге Анвара Нургалиева.

Анвар Нургалиев так же комментирует встречу с Басковым. По его словам это харизматичный, трудолюбивый человек, который обладает прекрасным чувством юмора.


Видео: Анвар Нургалиев

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