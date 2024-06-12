Басков завидует певцу из Башкирии

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Анвар Нургалиев, певец и заслуженный артист Башкортостана, прославился не только своим талантом, но и ярким сценическим образом. Экстравагантные костюмы, расшитые камнями и пайетками, давно стали визитной карточкой артиста.
Во время недавней встречи на одном из светских мероприятий Николай Басков не смог скрыть своего восхищения гардеробом Анвара Нургалиева.
— Блистательный артист, певец. Человек, который носит пиджаки дороже, чем у меня, — комментирует Басков в видеоблоге Анвара Нургалиева.
Анвар Нургалиев так же комментирует встречу с Басковым. По его словам это харизматичный, трудолюбивый человек, который обладает прекрасным чувством юмора.
Видео: Анвар Нургалиев