Стало известно, какие звезды приедут на фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Сообщается, что в первый день проведения фестиваля со сцены прозвучат композиции из советских и российских фильмов, выступят звезды кино и эстрады России и Башкирии, среди которых вокальные группы «Премьер», «Фэста», «Эхо Уфы», новый творческий проект «Голоса», солисты Башкирской оперы, Башкирской государственной филармонии, мастера искусств Башкортостана.
Песни из советских мультфильмов в рамках фестиваля исполнят кавер-группа «Республика» совместно с уфимскими детскими творческими учреждениями.
Хедлайнерами первого дня фестиваля станут певица Лариса Долина и актёр Дмитрий Харатьян.
Музыкальное сопровождение вечера обеспечат Сводный духовой оркестр Республики Башкортостан, Эстрадно-джазовый оркестр Башгосфилармонии им. Х. Ахметова, Государственная академическая хоровая капелла РБ им. Тагира Сайфуллина.