Стало известно, какие звезды приедут на фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе

Сообщается, что в первый день проведения фестиваля со сцены прозвучат композиции из советских и российских фильмов, выступят звезды кино и эстрады России и Башкирии, среди которых вокальные группы «Премьер», «Фэста», «Эхо Уфы», новый творческий проект «Голоса», солисты Башкирской оперы, Башкирской государственной филармонии, мастера искусств Башкортостана.