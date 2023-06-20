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Modified Сегодня, 12:09

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Стало известно, какие звезды приедут на фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе

20 июня 2023, 12:07
Фото: 1MI

Для жителей и гостей Уфы на фестивале «Сердце Евразии» выступят Долина и Харатьян

С 26 по 28 июня в Уфе в рамках Х форума регионов России и Беларуси пройдет Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». На фестивале уфимцев и гостей башкирской столицы ожидает появление Ларисы Долиной и Дмитрия Харатьяна, сообщает пресс-служба регионального Минкульта

Сообщается, что в первый день проведения фестиваля со сцены прозвучат композиции из советских и российских фильмов, выступят звезды кино и эстрады России и Башкирии, среди которых вокальные группы «Премьер», «Фэста», «Эхо Уфы», новый творческий проект «Голоса», солисты Башкирской оперы, Башкирской государственной филармонии, мастера искусств Башкортостана.

Песни из советских мультфильмов в рамках фестиваля исполнят кавер-группа «Республика» совместно с уфимскими детскими творческими учреждениями.

Хедлайнерами первого дня фестиваля станут певица Лариса Долина и актёр Дмитрий Харатьян.

Музыкальное сопровождение вечера обеспечат Сводный духовой оркестр Республики Башкортостан, Эстрадно-джазовый оркестр Башгосфилармонии им. Х. Ахметова, Государственная академическая хоровая капелла РБ им. Тагира Сайфуллина.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Культура#Культурная жизнь#Концерт#Фестиваль#Музыка
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