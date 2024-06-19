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Updated Сегодня, 16:15

Фиктивная вахта заманила 35 жителей Башкирии

Фиктивная вахта заманила 35 жителей Башкирии

19 июня 2024, 16:13
Фото: FreePik
Житель Буздякского района получил 5 лет лишения свободы за обман с высоким заработком на Севере, сообщает прокуратура РБ.

В период с января по ноябрь 2023 года мошенник через социальные сети и мессенджеры распространял ложные сведения о трудоустройстве в северные районы России. Он обещал высокую зарплату и содействие в приобретении авиабилетов для перелета к месту работы.

Однако, на самом деле, у него не было никакого намерения заниматься трудоустройством. Он получил от 35 граждан более 800 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. На судебном заседании подсудимый признал свою вину. Он уже был судим за мошенничество.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении причиненного ущерба.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Мошенничество#Уголовное дело#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инциденты
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