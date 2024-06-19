Фиктивная вахта заманила 35 жителей Башкирии

Однако, на самом деле, у него не было никакого намерения заниматься трудоустройством. Он получил от 35 граждан более 800 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. На судебном заседании подсудимый признал свою вину. Он уже был судим за мошенничество.