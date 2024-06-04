Житель Башкирии бросился на детей с кулаками из-за вейпа

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В мае этого года нетрезвый мужчина приставал к школьникам с просьбой дать ему вейп. От полученного отказа он пришел в ярость и начал драку. В результате его действий пострадали четыре человека, в числе которых трое несовершеннолетних.
После этого мужчина прыгнул в автомобиль и со своим знакомым скрылся с места происшествия. По некоторым данным, предварительно он также воспользовался газовым оружием — распылил содержимое перцового баллончика.
Напомним, ранее житель Башкирии попал в психиатрическую лечебницу. Мужчину, злоупотреблявшего курением электронных и обычных сигарет, преследовали навязчивые видения. Он начал бредить.