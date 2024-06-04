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Житель Башкирии бросился на детей с кулаками из-за вейпа

Житель Башкирии бросился на детей с кулаками из-за вейпа

4 июня 2024, 08:16
Фото: 1MI
Прокуратура Салавата утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сюжет
Дети

В мае этого года нетрезвый мужчина приставал к школьникам с просьбой дать ему вейп. От полученного отказа он пришел в ярость и начал драку. В результате его действий пострадали четыре человека, в числе которых трое несовершеннолетних.

После этого мужчина прыгнул в автомобиль и со своим знакомым скрылся с места происшествия. По некоторым данным, предварительно он также воспользовался газовым оружием — распылил содержимое перцового баллончика.

Напомним, ранее житель Башкирии попал в психиатрическую лечебницу. Мужчину, злоупотреблявшего курением электронных и обычных сигарет, преследовали навязчивые видения. Он начал бредить.

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