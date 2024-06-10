Электросамокаты в Уфе блокируют из-за детей

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Всего к началу лета было найдено около четырёх тысяч профилей пользователей сервиса, не достигших 18-летнего профиля. Уточняется, что по правилам сервиса электросамокатами детям пользоваться нельзя. В компании такие меры объясняют намерением снизить число аварий со средствами индивидуальной мобильности.
Гендиректор сервиса Иван Туринге также сообщил, что для взрослых, которые передают самокаты детям, предусмотрено наказание — для продолжения использования приложения придётся заплатить ₽10 000.