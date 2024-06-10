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Электросамокаты в Уфе блокируют из-за детей

Электросамокаты в Уфе блокируют из-за детей

10 июня 2024, 11:18
Фото: 1MI
Шеринг самокатов «Юрент» массово блокирует аккаунты несовершеннолетних уфимцев, а также детей из других регионов. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе компании.

Всего к началу лета было найдено около четырёх тысяч профилей пользователей сервиса, не достигших 18-летнего профиля. Уточняется, что по правилам сервиса электросамокатами детям пользоваться нельзя. В компании такие меры объясняют намерением снизить число аварий со средствами индивидуальной мобильности.

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Гендиректор сервиса Иван Туринге также сообщил, что для взрослых, которые передают самокаты детям, предусмотрено наказание — для продолжения использования приложения придётся заплатить ₽10 000.

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