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Гид по Уфе сделали онлайн

Гид по Уфе сделали онлайн

13 июня 2024, 08:29
Фото: freepik.com
Много лет путеводитель по столице Башкирии существовал только в формате печатного издания, а теперь туристы могут изучать локации и строить маршруты через смартфон.

Гид по Уфе в формате мобильного приложения (4+) и специализированного сайта для путешественников создали в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает Правительство Республики Башкортостан. Для создания сайта был получен грант в ₽2,7 млн, затраты на разработку мобильного приложения по Уфе и порядок его финансирования не уточняют.

Онлайн-гид по Уфе поможет спланировать посещение столицы Башкирии и расскажет пользователям о локациях для осмотра и местах отдыха, интересных сувенирах и актуальных мероприятиях. Всего на платформе восемь тематических разделов и 200 локаций. Мобильное приложение по Уфе (4+) доступно на платформах iOS и Android.

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#Юлия Литвиненко#Город#Уфа#Башкортостан#Туризм#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мобильное приложение#Маршруты#Гид
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