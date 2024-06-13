Гид по Уфе сделали онлайн

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Гид по Уфе в формате мобильного приложения (4+) и специализированного сайта для путешественников создали в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает Правительство Республики Башкортостан. Для создания сайта был получен грант в ₽2,7 млн, затраты на разработку мобильного приложения по Уфе и порядок его финансирования не уточняют.
Онлайн-гид по Уфе поможет спланировать посещение столицы Башкирии и расскажет пользователям о локациях для осмотра и местах отдыха, интересных сувенирах и актуальных мероприятиях. Всего на платформе восемь тематических разделов и 200 локаций. Мобильное приложение по Уфе (4+) доступно на платформах iOS и Android.