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Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Бизнесмен из Башкирии умер в круизе

Бизнесмен из Башкирии умер в круизе

11 июня 2024, 11:21
Фото: На земле Салавата/Vk
Жителей Салаватского района Башкирии опечалила смерть известного фермера Фарита Гимранова, сообщают местные газеты. Предпринимателя не стало во время тура на теплоходе по Волге.

Известно, что Гимранову в этом году исполнилось 46 лет. В тур он отправился со своей женой. Врачи диагностировали, что причиной смерти стал инфаркт.

Односельчане в соцсетях выражают свои соболезнования из-за кончины фермера.

— Молодой ещё, но судьба. Обидно, молодые уходят так рано пусть земля пухом. Урыны ожмах булса иде («Царство тебе небесное» — прим. Mkset), — пишет Мурат Г.
— Времени не было следить за своим здоровьем при деньгах. Очень жаль, такие целеустремлённые работящие мужчины уходят. Йандарен ожмах турзаренда булhын мангелек йоколарын тыныс булhын («Пусть земля будем пухом» — примерный перевод Mkset), — выразила слова сострадания Мунира К.
#Общество#Бизнес#Башкортостан#Туризм#Новости Башкирии#Салават#Салаватский район#Пострадавшие#Гибель
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