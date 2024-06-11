Бизнесмен из Башкирии умер в круизе

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Известно, что Гимранову в этом году исполнилось 46 лет. В тур он отправился со своей женой. Врачи диагностировали, что причиной смерти стал инфаркт.
Односельчане в соцсетях выражают свои соболезнования из-за кончины фермера.
— Молодой ещё, но судьба. Обидно, молодые уходят так рано пусть земля пухом. Урыны ожмах булса иде («Царство тебе небесное» — прим. Mkset), — пишет Мурат Г.
— Времени не было следить за своим здоровьем при деньгах. Очень жаль, такие целеустремлённые работящие мужчины уходят. Йандарен ожмах турзаренда булhын мангелек йоколарын тыныс булhын («Пусть земля будем пухом» — примерный перевод Mkset), — выразила слова сострадания Мунира К.